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Барнаульцы спасли упавшую в погреб собаку

Обошлось без помощи сотрудников МЧС

27 февраля 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Жители Барнаула вытащили собаку, которая упала в погреб, сообщает Barnaul 22.

Инцидент произошёл между домами № 16 и 18 по улице Сухэ-Батора. По информации очевидцев, всё случилось по вине "любителей металла", которые "сняли крышку".

"Хорошо, что обошлось без вызова спасателей, обошлось своими силами. А на месте собаки мог оказаться как ребёнок, так и взрослый. Особенно в вечернее время яму не видно", – говорится в сообщении.

Горожане призвали ЖЭУ обратить на проблему внимание, хотя бы огородив опасный участок лентой.

Комментарии 3

  • все эти земляные погребы ловушки для всех. в сл. раз кто нибудь шею свернет кто будет отвечать?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Вопрос о сносе самовольно построенных погребов- овощехранилищ давно витает в воздухе. Необходима твердая и решительная позиция властей, подкрепленная действиями. Пора сносить данные строения.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • не сносить а все закапывать, и лучше цементом залить принудительно
    28 февраля, Гость   Ответить
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