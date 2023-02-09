Барнаульцы устроили драку на пересечении улиц Малахова и Юрина
По словам очевидцев, один из водителей избивал сотрудника аваркома
09 февраля 2023, 22:10, ИА Амител
Кадр из видео
Барнаульцы увидели драку на дороге. О случившемся они рассказали в сообществе "В курсе 22".
Потасовка произошла на пересечении улиц Малахова и Юрина. По словам автора сообщения, на проезжей части водитель избивал сотрудника аваркома.
Что стало причиной конфликта, неизвестно.
Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина во время полёта пытался проникнуть в кабину пилотов и ударил бортпроводника по лицу. В Барнауле дебошира скрутили полицейские.
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