Барнаульцы устроили драку на пересечении улиц Малахова и Юрина

По словам очевидцев, один из водителей избивал сотрудника аваркома

09 февраля 2023, 22:10, ИА Амител

Кадр из видео

Барнаульцы увидели драку на дороге. О случившемся они рассказали в сообществе "В курсе 22".

Потасовка произошла на пересечении улиц Малахова и Юрина. По словам автора сообщения, на проезжей части водитель избивал сотрудника аваркома.

Что стало причиной конфликта, неизвестно.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина во время полёта пытался проникнуть в кабину пилотов и ударил бортпроводника по лицу. В Барнауле дебошира скрутили полицейские.