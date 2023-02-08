Появилось видео с дебоширом на рейсе Москва – Барнаул, пытавшимся пробиться к пилотам
Во время полёта он покинул место и начал провоцировать конфликты с другими пассажирами
08 февраля 2023, 10:34, ИА Амител
Нетрезвый мужчина во время полёта пытался проникнуть в кабину пилотов и ударил бортпроводника по лицу. Видео на своей странице во "ВКонтакте" опубликовало Управление на транспорте МВД России по СФО.
Напомним, мужчину задержали в аэропорту Барнаула – он из Москвы летел в столицу Алтайского края. Во время полёта покинул место и начал ходить по салону и провоцировать конфликты с другими пассажирами.
"В отношении задержанного составили протоколы об административных правонарушениях по статьям "Мелкое хулиганство" и "Появление в общественном месте в состоянии опьянения". Также возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", – рассказали в ведомстве.
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