НОВОСТИПроисшествия

Появилось видео с дебоширом на рейсе Москва – Барнаул, пытавшимся пробиться к пилотам

Во время полёта он покинул место и начал провоцировать конфликты с другими пассажирами

08 февраля 2023, 10:34, ИА Амител

Нетрезвый мужчина во время полёта пытался проникнуть в кабину пилотов и ударил бортпроводника по лицу. Видео на своей странице во "ВКонтакте" опубликовало Управление на транспорте МВД России по СФО.

Напомним, мужчину задержали в аэропорту Барнаула – он из Москвы летел в столицу Алтайского края. Во время полёта покинул место и начал ходить по салону и провоцировать конфликты с другими пассажирами.

"В отношении задержанного составили протоколы об административных правонарушениях по статьям "Мелкое хулиганство" и "Появление в общественном месте в состоянии опьянения". Также возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", – рассказали в ведомстве.

 

Комментарии 12

  • Что у генеральши со свистком ? Пчелы покусали ?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • ух ты... а Волк уже генерал-майор? теперь по сабжу: хорошо, что таких ублюдков показывают крупным планом на всю страну. не пойму, почему спрятали рожи шелупони, разгромившей аллею памяти.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • че та дядьке не понравилось, може летели низко?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • а сопротивление сотрудникам полиции при задержании к какой из этих статей относится, друг интересуется?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • 1. Это мелкое хулиганство и хулиганство? 2. Почему в таком состоянии пускают на рейс. 3. Статью ему за попытку захвата самолета, будет справедливо.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Вообще интересно узнать, что хотел. Во время полета рвался к пилоту, что несло угрозу жизни людей, а судя по статьям отнеслись к нему лояльно. Как будто привел основания зачем ему это было надо. Ну или просто пожалели
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Во время полета рвался к пилоту... Извините!!! Я только спросить)))
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Я только спросить))) - Братан, дай порулить)
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, )))
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Но если я кого ругал - карайте строго! Но это вряд ли,- скажи, Серега!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Рубашечка из Funday
    08 февраля, Гость   Ответить
  • ух ты... а Волк уже генерал-майор? -Да уж не первый год.
    08 февраля, Гость   Ответить
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