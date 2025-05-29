Барнаульцы заметили змею в Нагорном парке

Людей призвали гулять в этой локации осторожнее

29 мая 2025, 13:42, ИА Амител

Змея в Нагорном парке / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Нагорном парке Барнаула местные жители увидели и сфотографировали змею, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Рептилия грелась на солнце рядом с лестницей, ведущей к Оби. Согласно фото и предположению очевидца, это был полоз.

"Аккуратно гуляйте в Нагорном парке", – предупредил барнаулец.

Полоз – неядовитая змея из семейства ужеобразных длиной до двух метров. Обитает в Европе и Азии, питается мелкими грызунами и птицами. Активен днем, хорошо лазает по деревьям. Полозы не опасны для человека и важны для природы, поскольку контролируют численность грызунов.Ранее старший преподаватель кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Александр Фомичев рассказал, как вести себя при встрече со змеей.