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Барнаульцы заметили змею в Нагорном парке

Людей призвали гулять в этой локации осторожнее

29 мая 2025, 13:42, ИА Амител

Змея в Нагорном парке / Фото: "Инцидент Барнаул"
Змея в Нагорном парке / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Нагорном парке Барнаула местные жители увидели и сфотографировали змею, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Рептилия грелась на солнце рядом с лестницей, ведущей к Оби. Согласно фото и предположению очевидца, это был полоз.

"Аккуратно гуляйте в Нагорном парке", – предупредил барнаулец.

Полоз – неядовитая змея из семейства ужеобразных длиной до двух метров. Обитает в Европе и Азии, питается мелкими грызунами и птицами. Активен днем, хорошо лазает по деревьям. Полозы не опасны для человека и важны для природы, поскольку контролируют численность грызунов.Ранее старший преподаватель кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Александр Фомичев рассказал, как вести себя при встрече со змеей.

Барнаул дикие животные

Комментарии 7

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Musik

15:10:30 29-05-2025

символ года. к удаче.

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Гость

15:16:40 29-05-2025

А я сегодня видел животное и насекомое!

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Гость

16:25:07 29-05-2025

Насекомый - это тоже животный. Не вирус, не бактерия, не растение и не гриб.

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Гость

16:34:59 29-05-2025

это неядовитый полоз. а вот РЕАЛЬНО много змей (гадюк) в дендрарии, в дубраве. Коричневые с темным зигзагом по телу, обычно убегают при виде человека, но могут спать на тропинке - а вы наступите, тк змея оч. мимикрирует с корнями, землёй и неровностями почвы. тогда она точно укусит. При укусе перетянуть конечность жгутом выше укуса и вызвать скорую тел 112 (сообщите 1) об укусе, 2) возраст, вес, 3) локацию, 4) время последнего приема пищи - когда ели или пили)

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Элен без ребят

17:22:59 29-05-2025

Гость (16:34:59 29-05-2025) это неядовитый полоз. а вот РЕАЛЬНО много змей (гадюк) в ден... там всегда змей много, особенно в мае, когда они выползают погреться под солнышком 🫤

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Гость

19:45:03 29-05-2025

Элен без ребят (17:22:59 29-05-2025) там всегда змей много, особенно в мае, когда они выползают п... Тепло скоро подвезут, надо только подождать, выползайте

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Гость

04:52:18 03-06-2025

Ну и что пусть бедный греется некому же не мешает есть люди на много опаснее змей которые живут и ходят между ними никто же их не фоткает чтобы в интернет кинуть !!!

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