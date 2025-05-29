Барнаульцы заметили змею в Нагорном парке
Людей призвали гулять в этой локации осторожнее
29 мая 2025, 13:42, ИА Амител
В Нагорном парке Барнаула местные жители увидели и сфотографировали змею, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
Рептилия грелась на солнце рядом с лестницей, ведущей к Оби. Согласно фото и предположению очевидца, это был полоз.
"Аккуратно гуляйте в Нагорном парке", – предупредил барнаулец.
Полоз – неядовитая змея из семейства ужеобразных длиной до двух метров. Обитает в Европе и Азии, питается мелкими грызунами и птицами. Активен днем, хорошо лазает по деревьям. Полозы не опасны для человека и важны для природы, поскольку контролируют численность грызунов.Ранее старший преподаватель кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Александр Фомичев рассказал, как вести себя при встрече со змеей.
15:10:30 29-05-2025
символ года. к удаче.
15:16:40 29-05-2025
А я сегодня видел животное и насекомое!
16:25:07 29-05-2025
Насекомый - это тоже животный. Не вирус, не бактерия, не растение и не гриб.
16:34:59 29-05-2025
это неядовитый полоз. а вот РЕАЛЬНО много змей (гадюк) в дендрарии, в дубраве. Коричневые с темным зигзагом по телу, обычно убегают при виде человека, но могут спать на тропинке - а вы наступите, тк змея оч. мимикрирует с корнями, землёй и неровностями почвы. тогда она точно укусит. При укусе перетянуть конечность жгутом выше укуса и вызвать скорую тел 112 (сообщите 1) об укусе, 2) возраст, вес, 3) локацию, 4) время последнего приема пищи - когда ели или пили)
17:22:59 29-05-2025
Гость (16:34:59 29-05-2025) это неядовитый полоз. а вот РЕАЛЬНО много змей (гадюк) в ден... там всегда змей много, особенно в мае, когда они выползают погреться под солнышком 🫤
19:45:03 29-05-2025
Элен без ребят (17:22:59 29-05-2025) там всегда змей много, особенно в мае, когда они выползают п... Тепло скоро подвезут, надо только подождать, выползайте
04:52:18 03-06-2025
Ну и что пусть бедный греется некому же не мешает есть люди на много опаснее змей которые живут и ходят между ними никто же их не фоткает чтобы в интернет кинуть !!!