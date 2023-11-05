Барнаулец лежа на рельсах мешал двигаться трамваям
Мужчина активно жестикулировал и не хотел вставать
05 ноября 2023, 19:35, ИА Амител
Кадр из видео
Мужчину, лежащего на трамвайных рельсах, заметили в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Горожанин завалился на трамвайные пути, не собирался вставать и пропускать вагон. По словам очевидцев, он что-то кричал и активно жестикулировал.
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