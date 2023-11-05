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Барнаулец лежа на рельсах мешал двигаться трамваям

Мужчина активно жестикулировал и не хотел вставать

05 ноября 2023, 19:35, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Мужчину, лежащего на трамвайных рельсах, заметили в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Горожанин завалился на трамвайные пути, не собирался вставать и пропускать вагон. По словам очевидцев, он что-то кричал и активно жестикулировал.

Уносить бунтаря с дороги вышли водители трамваев. Удалось ли им это, неизвестно.

Барнаул

Комментарии 3

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Гость

20:31:43 05-11-2023

Обострение осеннее.

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Гость

20:57:32 05-11-2023

Белка посетила?

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маньяк

12:18:43 06-11-2023

это новый супергерой, человек-шпала. спасет дороги от железных коней

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