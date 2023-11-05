Барнаулец лежа на рельсах мешал двигаться трамваям

Мужчина активно жестикулировал и не хотел вставать

05 ноября 2023, 19:35, ИА Амител

Кадр из видео

Мужчину, лежащего на трамвайных рельсах, заметили в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Горожанин завалился на трамвайные пути, не собирался вставать и пропускать вагон. По словам очевидцев, он что-то кричал и активно жестикулировал.

Уносить бунтаря с дороги вышли водители трамваев. Удалось ли им это, неизвестно.