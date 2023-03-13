Барнаулец не смог доказать в суде, что БГЭС отключила ему свет без предупреждения

Чтобы доказать свою правоту, абонент нанял адвоката, заплатив ему в пять раз больше суммы долга за электроэнергию

13 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Житель Барнаула дошёл до апелляционной инстанции, но не смог доказать, что горэлектросеть отключила в его доме электричество без предупреждения. Как сообщили в пресс-службе БГЭС, энергетики направляли клиенту уведомления "Почтой России" и размещали текст предупреждения в ежемесячной квитанции. Письмо с почты вернулось с отметкой "истёк срок хранения", а долг на момент ограничения энергоснабжения остался непогашенным. Суды оставили иск без удовлетворения, подтвердив, что БГЭС сделала всё возможное, чтобы предупредить абонента о грозящем отключении.

В суде истец уверял, что о возможном ограничении энергоснабжения ничего не знал, а Барнаульская горэлектросеть причинила ему и его семье нравственные и физические страдания. Ведь в доме проживает несовершеннолетний ребёнок. Чтобы доказать свою правоту, абонент нанял адвоката, заплатив ему 31 000 рублей: в пять раз больше суммы долга за электроэнергию. На момент уведомления задолженность составляла 6404 рубля. Затраты на юридические услуги были включены в иск к энергетикам вместе с требованием компенсировать моральный вред, его истец оценил в 10 000 рублей. Железнодорожный районный суд Барнаула оставил иск без удовлетворения. Тогда абонент подал апелляционную жалобу в Алтайский краевой суд, но и он признал законными действия Барнаульской горэлектросети.

В своём решении обе судебные инстанции апеллировали к требованиям постановления правительства № 354. Для отключения электроэнергии должнику достаточно не оплатить два ежемесячных норматива. Истец не платил за электричество 11 месяцев. Энергосбытовая компания обязана уведомить абонента о планируемом отключении за 30 дней. БГЭС направила истцу заказное письмо "Почтой России" и дополнительно напечатала предупреждение в платёжном документе (квитанции) за полтора месяца до введения режима ограничения.

"Игнорирование заказных писем на почте не доказывает, что абонента не уведомляли. В решении таких споров суды ссылаются на нормы Гражданского кодекса. Сообщение считается доставленным, если оно поступило лицу, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было вручено или адресат не ознакомился с ним (статья 165 Гражданского кодекса РФ). Именно по такому же принципу сами суды направляют свои извещения о процессах", – пояснил Михаил Куслин, начальник отдела претензионно-исковой работы АО "Барнаульская горэлектросеть".

Он также отметил, что уведомление в квитанции – "абсолютно равноценный по значимости и законный способ предупредить абонента, что ему могут отключить электричество за долги". Постановление правительства № 354, а именно пункт 119, также разрешает энергетикам предупреждать своих клиентов о возможном ограничении с помощью СМС-сообщения, письма на электронную почту или телефонного звонка с записью разговора.