Барнаулец получил "условку" и огромный штраф за ловлю рыбы опасными сетями
С ее помощью барнаулец поймал 271 рыбу — лещей, карасей и язей
21 июля 2023, 20:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Житель Барнаула получил штраф и судимость за нарушение правил рыболовства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, мужчина ловил рыбу в период нереста с помощью запрещенного метода – жаберных сетей из полимерной нити.
Применение такой сети запрещено законом, поскольку может повлечь массовую гибель водных биологических ресурсов. С ее помощью барнаулец поймал 271 рыбу – лещей, карасей и язей.
В результате ему назначили два года условного срока и взыскали ущерб, причиненный окружающей среде, – 261,5 тысячу рублей.
23:18:59 21-07-2023
А сколько этих бедных лещей язей карасей погибло в от хозяйской и безхозяйской деятельности человеков. На Амике не раз были эти фотографии- и что было хоть одно судебное решение? Нет и нет. А хлопчика наказали-не попадайся!