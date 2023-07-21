Барнаулец получил "условку" и огромный штраф за ловлю рыбы опасными сетями

С ее помощью барнаулец поймал 271 рыбу — лещей, карасей и язей

21 июля 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Барнаула получил штраф и судимость за нарушение правил рыболовства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, мужчина ловил рыбу в период нереста с помощью запрещенного метода – жаберных сетей из полимерной нити.

Применение такой сети запрещено законом, поскольку может повлечь массовую гибель водных биологических ресурсов. С ее помощью барнаулец поймал 271 рыбу – лещей, карасей и язей.

В результате ему назначили два года условного срока и взыскали ущерб, причиненный окружающей среде, – 261,5 тысячу рублей.