Барнаулец пойдет под суд за угрозу взорвать собственную мать гранатой

Мужчину обвиняют сразу по трем статьям

23 января 2026, 12:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на скамью подсудимых отправится 54-летний горожанин, чья семейная ссора закончилась гранатой и угрозами взорвать всех вокруг. Мужчину обвиняют сразу по трем статьям – в покушении на убийство, незаконном хранении взрывного устройства и насилии в отношении сотрудников полиции. О завершении расследования сообщили прокуратура Алтайского края и следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, все началось в сентябре 2025 года с обычного бытового конфликта. Мужчина поссорился с матерью и избил ее. Женщина смогла дозвониться до родственников и попросила вызвать полицию. Но приезд правоохранителей ситуацию не успокоил – наоборот, сделал ее опасной для жизни.

Увидев полицейских, обвиняемый выбежал на улицу, догнал мать, схватил ее за шею и выдернул чеку из гранаты. Как установили следователи, взрывное устройство он незаконно хранил у себя дома: это был самодельный взрывпакет, собранный на основе учебной ручной гранаты с ввинченным взрывателем.

Мужчина угрожал взорвать всех, после чего бросил гранату на землю. К счастью, трагедии удалось избежать – устройство не привело к гибели людей, а умысел на убийство довести до конца обвиняемый не смог.

Уголовное дело передано в суд. Там и будет дана окончательная правовая оценка поступку, который из семейного конфликта едва не превратился в трагедию с человеческими жертвами.

Ранее на стройке в Барнауле нашли мину времен Великой Отечественной войны.