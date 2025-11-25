Росгвардия обезвредила арсенал времен ВОВ в центре Челябинска

При строительных работах на улице Блюхера обнаружены три гранаты, минометная мина и 17 взрывателей

25 ноября 2025, 23:15, ИА Амител

Мины / Фото: пресс-служба Управления ФС войск нацгвардии РФ по Челябинской области

В Челябинске бойцы спецподразделения ОМОН "Атом" Росгвардии ликвидировали опасную находку времен Великой Отечественной войны. Во время строительных работ в центральной части города экскаватор поднял из грунта боеприпасы, пролежавшие в земле более 70 лет, пишет kursdela.biz.

Специалисты идентифицировали и обезвредили:

три гранаты Ф-1 ("лимонки");

120-миллиметровую минометную мину;

17 головных взрывателей.

Все боеприпасы, обнаруженные возле жилого дома на улице Блюхера, сохранили потенциальную опасность и могли сдетонировать при механическом воздействии. После экспертного обследования арсенал был бережно упакован, доставлен на специальный полигон и уничтожен контролируемым подрывом.

Подобные находки нередки в Челябинске, где в военные годы располагались оборонные предприятия и велась активная подготовка резервов для фронта. Региональное управление Росгвардии регулярно проводит подобные операции по обезвреживанию боеприпасов времен ВОВ.

