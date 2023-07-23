Барнаулец украл сумку с 36 тысячами рублей и попался полиции

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

23 июля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже сумки с 36 тысячами рублей на территории СНТ, сообщили в главке МВД Алтайского края.

Отмечается, что в пункт полиции "Южный" обратился 64-летний местный житель. Он рассказал, что в его садовый домик проник вор.

"Изначально сумка была оставлена на веранде. Когда мужчина вставал рано утром, имущества уже не было на привычном месте, но в полусне он не обратил на это внимания. Через некоторое время, обыскав домик, заявитель понял, что сумку украли", – рассказали в полиции.

По подозрению в совершении преступления задержали 59-летнего барнаульца. В ходе обыска по месту жительства у него изъяли похищенную вещь и деньги в счет возмещения ущерба. Также против него возбудили уголовное дело по статье "Кража" и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Барнауле мужчина украл портмоне у своего 85-летнего деда.