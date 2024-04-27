Барнаульский ФК "Темп" сыграет в Кубке России и в третьей лиге в 2024 году

Первая игра клуба в сезоне с "Читой" состоится 28 апреля

27 апреля 2024, 11:15, Антон Дегтярев

Пресс-конференция ФК "Темп" / Фото: Антон Дегтярев

В 2024 году барнаульская любительская команда "Темп" снова сыграет в Кубке России по футболу, она попала туда как победитель Кубка Сибири 2023 года. Также "Темп" выступит в третьей любительской лиге, кубках Сибири и Алтайского края. Об этом сообщил на предсезонной пресс-конференции клуба директор ФК "Темп" Олег Киушкин.

Что изменилось в команде?

Всего за "Темп" в 2024 году выступит 23 футболиста. Двое из них – Александр Новичков и Роман Сычев – травмированы. Новичков в команде будет 10, восемь из них – из любительской "Лиги.Бро", рассказал спортивный директор ФК "Темп" Антон Киселев. Впервые в клуб пришли иногородние футболисты. Это Максим Чивилев из Новокузнецка, Артем Логинов из Бийска и Евгений Евтушенко из Ленинска-Кузнецкого. Также появился и новый тренер по вратарям Александр Суровцев.

По словам тренера ФК "Темп" Ивана Старкова, перед стартом нового сезона они провели турнир, где посмотрели всех игроков. Сейчас команда готовится к первой игре сезона с "Читой", которая состоится 28 апреля в 19:00. Причем в этом году все матчи сезона будут начинаться именно в это время.

"Много новых игроков, которые влились в команду и добавили скорости. Игра поменяется и в тактическом плане, и в плане требований к команде. В новом сезоне будет более интенсивная прессингующая команда, в том числе и на чужой половине поля. Мы с нетерпением ждем сезон и болельщиков на трибунах", – отметил Старков.

В этом году в третьей лиге будет играть 11 команд. Их количество по сравнению с прошлым годом сократилось, потому что коллективы из Рубцовска и Иркутска от участия отказались, отметил Киушкин.

Предсезонная пресс-конференция ФК "Темп" / Фото: Антон Дегтярев

Какие цели у "Темпа" на сезон?

Президент ФК "Темп" Александр Бродников пояснил, что на грядущий сезон не ставит перед клубом задачи занять первое место в третьей лиге и попросил спортсменов "играть просто на победу". Он подчеркнул: "Нет задачи занять третье место, есть задача просто выигрывать".

Относительно будущего клуба Бродников отметил, что пока у него нет цели сделать "Темп" профессиональной командой. По его словам, в профессиональном футболе нужно много денег и там нет той стабильности, которая есть в любительском футболе. Бродников сказал журналистам, что его мечта сейчас, чтобы команда дошла до 1/64 финала Кубка России.

Напомним, что 24 апреля в кинотеатре "Мир" в Барнауле презентовали документальный фильм о футбольном клубе "Темп". Посмотреть, как это было, можно здесь.