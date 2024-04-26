Футбольное поле на Солнечной поляне в Барнауле построят не для команды "Темп"

18 апреля проект нового поля рассмотрели на градсовете

26 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Проект футбольного поля на Солнечной поляне / Фото: из презентации на градсовете

Футбольное поле, которое построят в барнаульском поселке Солнечная поляна на ул. Антона Петрова, 263 (пересечение с ул. Геодезической) не будет предназначено для тренировок клуба "Темп". Об этом рассказал президент ФК "Темп" Александр Бродников на пресс-конференции 24 апреля.

"Этот проект не наш. В СМИ все осветили неправильно. Строим не мы. Ни футбольный клуб, ни спортивный клуб "Темп" к этому полю отношения не имеют, это не темповское поле. Строит Константин Болотов. Он один из собственников спортивного комплекса "Темп", и журналисты посчитали, что это наш, но это не так", – отметил Бродников.

Однако Бродников сказал, что они планируют в ближайшем будущем совершенствовать свою инфраструктуру. По поводу возможных строек президент клуба ответил, что "сначала надо получить разрешение от комитета по архитектуре, а потом уже говорить об этом".

Отметим, что проект футбольного поля одобрили на градсовете 18 апреля. Заказчиком выступает ООО "Лакстрон", руководит которым предприниматель Константин Болотов (он же совладелец футбольного манежа "Темп"). Изначально на этом участке инвестор планировал построить полноценный футбольный манеж, однако предпочел более экономный вариант.

Новое футбольное поле будет размером 100 на 70 метров. Рядом с ним возведут небольшое здание, где будет раздевалка, душевые и административные кабинеты. Также на участке построят систему полива газона, зоны для тренажеров, дорожки для разминок. Случайных посетителей на поле не допустят.

Напомним, что 24 апреля в кинотеатре "Мир" состоялась премьера документального фильма о футбольном клубе "Темп" под названием "Темп. Профессиональные любители". Как прошел показ, можно прочитать здесь.