Правила для водителей СИМ ввели в России с 1 марта

25 мая 2023, 06:44, ИА Амител

Водитель электросамоката в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульская ГИБДД выписала 300 штрафов электросамокатчикам и тем, кто катается на других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) за период с 1 марта по 24 мая 2023 года. Об этом amic.ru сообщили в Госавтоинспекции.

За нарушение ПДД водителю СИМ положен штраф 800 рублей. Если человек управляет электросамокатом в нетрезвом состоянии, он заплатит от одной до полутора тысяч рублей. В ГИБДД отметили, что в основном нарушителей штрафовали на 800 рублей.

Напомним, что к СИМ относятся устройства, которые имеют одно или несколько колёс и двигаются либо за счёт электродвигателя, либо за счёт энергии человека. К СИМ относятся обычные и электрические электросамокаты, электрические и стандартные скейтборды, гироскутеры, роликовые коньки, сегвеи, моноколёса и подобные им устройства.

С 1 марта для СИМ ввели правила дорожного движения. На средствах индивидуальной мобильности можно ездить с максимальной скоростью 25 километров в час. При этом водитель обязан пропускать пешеходов, если они являются для него помехой.

Водителю СИМ запрещено управлять транспортным средством в алкогольном или другом опьянении, вести СИМ, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить пассажиров и детей до 7 лет, если конструкция этого не позволяет, перевозить груз, выступающий по длине и ширине более чем на 0,5 метра и так далее. С полным списком правил для СИМ можно ознакомиться здесь.