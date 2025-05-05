Барнаульские ветераны ВОВ получили медали "Почетный гражданин города"

Под окнами участников войны и детей блокадного Ленинграда прошли парады

05 мая 2025, 20:30, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Во всех районах Барнаула ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали "Почетный гражданин города", сообщили в мэрии.

Так, в Ленинском районе почетными гражданами города стали Николай Макарович Шерстобитов и Иван Леонтьевич Щанкин. Медаль им вручил глава администрации района Евгений Авраменко. Вместе с депутатом БГД Романом Ильиным он передал ветеранам подарки от губернатора и барнаульской администрации.

"Каждый раз вспоминая подвиг вашего поколения, мы наполняемся гордостью и безграничным уважением. Сердечно благодарим вас за силу духа, которую ничем не сломить, за мужество, которое вы проявили. Низкий вам поклон! Позвольте пожелать вам здоровья, благополучия, внимания со стороны близких и долгих лет жизни", – сказал Евгений Авраменко.

Для участников войны организовали традиционный Парад у дома ветерана, на котором исполнялись песни военных лет, выступил взвод почетного караула курсантов БЮИ.

Глава администрации Индустриального района Денис Летягин, депутаты БГД Дмитрий Аганов и Дмитрий Мавлютов вручили памятные медали "Почетный гражданин города" ветеранам Макару Понкратьевичу Астанину и Сергею Ивановичу Гончарову. Под окнами почетных барнаульцев также состоялся парад.

Кроме того, парад у домов прошел для ветеранов Валентины Михайловны Карповой и Надежды Петровны Васильевой. Импровизированная сцена была развернута под окнами квартир детей блокадного Ленинграда.