Мэр Барнаула вручил ветерану ВОВ медаль "Почетный гражданин города"

Вячеслав Франк пожелал ветерану здоровья и благополучия, а во дворе его дома организовали праздничный концерт

02 мая 2025, 19:15, ИА Амител

Вячеслав Франк вручил ветерану медаль "Почетный гражданин города" / Фото: barnaul.org

1 мая в преддверии Дня Победы глава Барнаула Вячеслав Франк вручил памятную медаль "Почетный гражданин города" участнику Великой Отечественной войны Владимиру Кушпелеву, сообщили в мэрии.

Мэр поздравил ветерана и его родных с наступающим Днем Победы и пожелал ему здоровья и благополучия.

"По поручению президента страны вручаем вам – почетному гражданину города Барнаула – памятную медаль. Мы любим и гордимся вами", – сказал глава города.

Помимо этого, Вячеслав Франк и председатель БГД Галина Буевич вручили ветерану подарки от губернатора Алтайского края Виктора Томенко, администрации города и Барнаульской гордумы.

Поздравить ветерана пришли родственники, соседи и волонтеры Победы. Во дворе дома, в котором проживает почетный гражданин Барнаула, организовали праздничный концерт, на котором творческие коллективы исполнили песни о Великой Победе.

Фото: barnaul.org

Владимир Кушпелев родился в 1926 году в Челябинской области. С двухлетнего возраста и до призыва в армию он жил и учился в Алапаевске (Свердловская область). В армию Владимира Николаевича призвали в 1943 году. Его направили в Челябинское Высшее Авиационное Краснознаменное училище штурманов и стрелков-радистов. Окончив училище, Владимир Николаевич отправился в Конотопскую высшую офицерскую школу ночных экипажей.

Свой первый боевой вылет Владимир Кушпелев совершил в 1944 году на двухместном военном самолете-разведчике Р-5, исполняя обязанности летчика-наблюдателя. Работать военным летчиком почетный гражданин Барнаула продолжил и после войны. Всего он освоил 15 типов самолетов, из них два – гражданской авиации: Ил-18 и Ту-104. Общий полет Владимира Николаевича на всех типах самолетов составил более четырех тысяч часов. Он трижды участвовал в парадах на Красной площади в Москве, выполняя фигуры высшего пилотажа. 25 лет своей жизни Владимир Николаевич посвятил небу.

В 1972 году подполковник Владимир Кушпелев ушел в запас и переехал с семьей в Барнаул, где работал в горисполкоме с Анатолием Мельниковым и Владимиром Бавариным. Владимир Николаевич вел активную работу в Комитете ветеранов войны района, города, а также занимался патриотическим воспитанием молодежи.

Владимир Кушпелев награжден орденами "Красное Знамя" и "Красная Звезда", а также медалями "За боевые заслуги" и "За Победу над Германией".