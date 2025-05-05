Ветеран из Алтайского края приедет на парад Победы в Москву

Геннадий Сакович считается одним из основоположников советской ракетной техники на смесевых твердых топливах

05 мая 2025, 18:30, ИА Амител

Геннадий Сакович вместе с супругой / Фото: t.me/tomenko_22

На парад Победы в Москву приедет 94-летний ветеран Великой Отечественной войны из Алтайского края Геннадий Викторович Сакович, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

"Некоторых заслуженных ветеранов из разных регионов России пригласили на мероприятия в Москву. Среди них Геннадий Викторович Сакович, труженик тыла, доктор технических наук, Герой социалистического труда, почетный гражданин Алтайского края, чьи работы не раз были отмечены на федеральном уровне наградами", – рассказал глава региона.

На фото Геннадий Викторович стоит рядом с Флюрой Мингалеевной – своей супругой, которая много лет проработала на оборонном предприятии.

Геннадий Сакович вместе с супругой / Фото: t.me/tomenko_22

Геннадий Сакович считается одним из основоположников советской ракетной техники на смесевых твердых топливах. В 1984–1997 годах он был генеральным директором ФНПЦ "Алтай", в 2001–2006 годах возглавлял основанный им ИПХЭТ СО РАН. Ныне Геннадий Викторович является почетным директором ФНПЦ "Алтай" и научным руководителем ИПХЭТ СО РАН.

Ранее мэр Барнаула вручил ветерану ВОВ медаль "Почетный гражданин города".