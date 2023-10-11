Барнаульские власти прокомментировали скандальную стройку на месте кинотеатра "Искра"
На месте кинотеатра "Искра" планируется построить 17-ти и 9-этажные башни с офисами и апартаментами
11 октября 2023, 09:01, Антон Дегтярев
Администрация Барнаула пока не выдала разрешения на строительство так называемого "живого комплекса" "Искра" на месте одноименного кинотеатра на ул. 50 лет СССР, 51а. Проектную документацию в комитет по архитектуре Барнаула застройщик также не предоставил. Сейчас здание только проектируется, сообщили amic.ru в администрации краевой столицы.
Могут ли на месте "Искры" построить жилой дом?
Чиновники пояснили, что застройщик не подавал заявление на изменение статуса участка с общественно-деловой застройки на жилую. Общественных обсуждений по этому поводу тоже не было и заявок на них не подавалось.
В администрации подчеркнули, что жилых помещений по проекту в новом здании быть точно не должно.
"Комплекс "Искра" находится на стадии проектирования. Информация о наличии в проектируемом здании жилых помещений на сайте отсутствует. Апартаменты, предусмотренные в составе проектируемого объекта, не являются жилыми помещениями и не предназначены для постоянного проживания граждан", – пояснили в мэрии.
Также в администрации отметили, что никаких документов, касающихся работ, застройщик в мэрию не предоставлял. Чиновники не знают и о сроках сноса кинотеатра "Искра".
Поэтому изучение проекта еще впереди, обсуждать его будут и на градсовете с участием архитекторов и других специалистов.
Правда ли, что будущая стройка может нанести вред ближайшему дому?
При этом о протесте жителей дома на ул. Георгиева, 44, против стройки в мэрии уже знают, так как в администрацию приходили письма с возмущениями горожан. Недовольные считают, что стройка не только создаст проблемы с парковками, шумом и грязью, но и навредит дому, снизит несущую способность оснований и фундаментов.
После жалоб жителей 29 сентября специалисты мэрии совместно с ЖК "Эталон" обследовали дом на ул. Георгиева, 44. Эксперты установили, что со стороны бокового фасада подъезда № 1 наблюдается отклонение ограждающих балконных плит от вертикали. В квартире № 142 (подъезд № 4) выявлено отклонение ограждающей балконной плиты, закладные металлические детали там соединены сварным швом, который повреждений не имеет. Установить причину отклонения балконных плит от вертикали нельзя, пояснили в Минстрое.
Кроме того, в цокольной части подъезда № 1 есть нитевидные трещины. При этом разрушений конструкций специалисты не выявили. В итоге эксперты рекомендовали установить маячки на трещины в цокольной части дома для дальнейшего наблюдения и завести журнал наблюдения за маяками.
Что хотят построить на месте кинотеатра "Искра"?
На месте кинотеатра "Искра" на ул. 50 лет СССР, 51а, компания "Мой дом" собирается построить 17-этажную и 9-этажную башни, объединенные общей двухуровневой пристройкой с общественными помещениями.
В здании застройщик "Мой дом" планирует разместить продуктовый магазин, галереи, фитнес-зал, кафе, офисы, ЗАГС и апартаменты, то есть квартиры для аренды. Объект будет соответствовать зоне ОД-1 (многофункциональная общественно-деловая зона), в которой как раз можно строить офисы, гостиницы и апартаменты.
При этом застройщик намерен сделать рядом с объектом благоустроенный сквер и поставить памятник маршалу Георгию Жукову на одноименной площади. Длиться стройка должна два года – с 2024 по 2025 год.
Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.
09:04:34 11-10-2023
да сколько не мусоль - построят
09:14:40 11-10-2023
апартаменты - это сдача в наем, бардель
11:10:00 11-10-2023
гость (09:14:40 11-10-2023) апартаменты - это сдача в наем, бардель... апартаменты это лазейка не соблюдать требований и норм для жилой недвижимости. Такое строительство еще больше нагружает социальную инфраструктуру.
09:57:55 11-10-2023
Ваши девятки сносить пора, тем более трещины, дышать на них нельзя. Переселяйтесь в новый будущий микрорайон Искра и не мешайте развитию. Что за консерватизм???!!! С машинами та же история. Предпочтение старым японцам, вместо новых Китайцев. Нет денег- берите в кредит. Нечем платить- оформляйте банкротство. Авось пронесёт. Не стоим на месте товарищи!
10:06:18 11-10-2023
Гость (09:57:55 11-10-2023) Ваши девятки сносить пора, тем более трещины, дышать на них ... Нет хлеба-кушайте пирожные !!! :)
10:37:08 11-10-2023
Гость (09:57:55 11-10-2023) Ваши девятки сносить пора, тем более трещины, дышать на них ... Наши девятки простоят сто лет и не упадут, а ваши человейники из г*вна и палок, обшитые сайдингом, уже сыпятся.
11:11:39 11-10-2023
Гость (09:57:55 11-10-2023) Ваши девятки сносить пора, тем более трещины, дышать на них ... Пишите дисклеймер, что это сарказм. А то можно подумать что это реально чьи то мысли.
10:19:10 11-10-2023
Ничего скандального в предполагаемой стройке нет. Места много. Просто жители девятиэтажки не хотят временных неудобств, сопровождающих любое строительство. "Баба Яга против!" Во всех районах города жители терпят стройки по соседству, а население Сулимы "не такое", "особенное"! Посмотрите, сколько появляется новых домов в центре и близлежащих кварталах. Но ведь это временно!
11:23:40 11-10-2023
Гость (10:19:10 11-10-2023) Ничего скандального в предполагаемой стройке нет. Места мно... А зачем вообще портить район, никому это уплотнение кроме застройщика не нужно. Стройте новые районы, а не уплотняйте и без того загруженные места.
10:34:40 11-10-2023
Реанимируйте Искру, пусть будет не кинотеатр, а что-то другое, общественно полезное. Зачем там очередной человейник для сдачи в наем? Чтоб провести время с проститутками или для сдачи толпе гастеров? Нам такого счастья не надо. Тем более общественные слушания для начала проведите и узнаете, куда надо идти с вашим проектом. А Администрации города Барнаула уже давно пора изыскать средства и поставить памятник маршалу Жукову, аж с 1999 года тока обещаете. Вон, пусть ЦУР считает это официальным обращением и займется решением вопроса.
12:57:39 11-10-2023
ыть (10:34:40 11-10-2023) Реанимируйте Искру, пусть будет не кинотеатр, а что-то другое, общественно полезное. Каким образом? Например?
12:59:42 11-10-2023
ыть (10:34:40 11-10-2023) Реанимируйте Искру, пусть будет не кинотеатр, а что-то друго... Давайте на Вашей даче Кинотеатр, школу или ДК, построим!?
10:45:04 11-10-2023
Хорошо вписался, гармонично. Надо строить обязательно! Всех хейтеров - в бан
11:13:54 11-10-2023
Гость (10:45:04 11-10-2023) Хорошо вписался, гармонично. Надо строить обязательно! Всех ... Тем более что жителей пугают большие пустые пространства. Место просто необходимо заполнить многоэтажками! Жители сами этого хотят, просто не все еще понимают. А то что солнечного света станет некоторым меньше, так то благо, рака кожи меньше будет.
12:16:52 11-10-2023
так то благо, рака кожи меньше будет - жертва ЕГЭ. рак кожи развивается от попадания ПРЯМЫХ солнечных лучей, у вас дома нет стекол?
18:58:49 15-10-2023
Место не торговое,бизнеса не будет