Барнаульские власти прокомментировали скандальную стройку на месте кинотеатра "Искра"

На месте кинотеатра "Искра" планируется построить 17-ти и 9-этажные башни с офисами и апартаментами

11 октября 2023, 09:01, Антон Дегтярев

Проект "живого комплекса" "Искра" / Фото: застройщик "Мой дом"

Администрация Барнаула пока не выдала разрешения на строительство так называемого "живого комплекса" "Искра" на месте одноименного кинотеатра на ул. 50 лет СССР, 51а. Проектную документацию в комитет по архитектуре Барнаула застройщик также не предоставил. Сейчас здание только проектируется, сообщили amic.ru в администрации краевой столицы.

Могут ли на месте "Искры" построить жилой дом?

Чиновники пояснили, что застройщик не подавал заявление на изменение статуса участка с общественно-деловой застройки на жилую. Общественных обсуждений по этому поводу тоже не было и заявок на них не подавалось.

В администрации подчеркнули, что жилых помещений по проекту в новом здании быть точно не должно.

"Комплекс "Искра" находится на стадии проектирования. Информация о наличии в проектируемом здании жилых помещений на сайте отсутствует. Апартаменты, предусмотренные в составе проектируемого объекта, не являются жилыми помещениями и не предназначены для постоянного проживания граждан", – пояснили в мэрии.

Также в администрации отметили, что никаких документов, касающихся работ, застройщик в мэрию не предоставлял. Чиновники не знают и о сроках сноса кинотеатра "Искра".

Поэтому изучение проекта еще впереди, обсуждать его будут и на градсовете с участием архитекторов и других специалистов.

Проект "живого комплекса" "Искра" / Фото: застройщик "Мой дом"

Правда ли, что будущая стройка может нанести вред ближайшему дому?

При этом о протесте жителей дома на ул. Георгиева, 44, против стройки в мэрии уже знают, так как в администрацию приходили письма с возмущениями горожан. Недовольные считают, что стройка не только создаст проблемы с парковками, шумом и грязью, но и навредит дому, снизит несущую способность оснований и фундаментов.

После жалоб жителей 29 сентября специалисты мэрии совместно с ЖК "Эталон" обследовали дом на ул. Георгиева, 44. Эксперты установили, что со стороны бокового фасада подъезда № 1 наблюдается отклонение ограждающих балконных плит от вертикали. В квартире № 142 (подъезд № 4) выявлено отклонение ограждающей балконной плиты, закладные металлические детали там соединены сварным швом, который повреждений не имеет. Установить причину отклонения балконных плит от вертикали нельзя, пояснили в Минстрое.

Кроме того, в цокольной части подъезда № 1 есть нитевидные трещины. При этом разрушений конструкций специалисты не выявили. В итоге эксперты рекомендовали установить маячки на трещины в цокольной части дома для дальнейшего наблюдения и завести журнал наблюдения за маяками.

Проект "живого комплекса" "Искра" / Фото: застройщик "Мой дом"

Что хотят построить на месте кинотеатра "Искра"?

На месте кинотеатра "Искра" на ул. 50 лет СССР, 51а, компания "Мой дом" собирается построить 17-этажную и 9-этажную башни, объединенные общей двухуровневой пристройкой с общественными помещениями.

В здании застройщик "Мой дом" планирует разместить продуктовый магазин, галереи, фитнес-зал, кафе, офисы, ЗАГС и апартаменты, то есть квартиры для аренды. Объект будет соответствовать зоне ОД-1 (многофункциональная общественно-деловая зона), в которой как раз можно строить офисы, гостиницы и апартаменты.

При этом застройщик намерен сделать рядом с объектом благоустроенный сквер и поставить памятник маршалу Георгию Жукову на одноименной площади. Длиться стройка должна два года – с 2024 по 2025 год.

Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.