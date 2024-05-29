Барнаульские власти снова попытаются найти подрядчика на отлов бездомных животных

В апреле поиск подрядчика на отлов животных не увенчался успехом

29 мая 2024, 15:40, ИА Амител

Бездомная собака в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула ищут подрядчика, который будет ловить, содержать и возвращать на прежние места обитания бездомных животных. На эти услуги мэрия готова потратить почти 5 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Лот появился на сайте 28 мая. Заявки можно будет подавать до 6 июня. Итоги закупки подведут 10 июня.

Подрядчик будет ловить безнадзорных животных во всем городе, в том числе в барнаульских поселках и селах. После поимки животных должен будет осмотреть ветеринар, их вылечат, вакцинируют, стерилизуют, покормят (не реже раза в сутки), маркируют и кастрируют. После этого животных вернут на прежнее место обитания. Приезжать на место за животным специалисты будут по вызову. При этом за отлов щенков и котят младше четырех месяцев подрядчику не заплатят.

Перевозить животных нужно будет на спецтранспорте, который исключит их травмирование и смерть. Отлавливать их компания-победитель будет с помощью ловчих сетей, сачков, пневматического оружия с обездвиживающими препаратами и другими способами.

Подрядчику запрещено держать животных в транспорте более восьми часов, а при температуре ниже -15°С и выше +25°С – более трех часов. Животные должны иметь постоянный доступ к воде и при кормлении у них должна быть индивидуальная миска с едой.

Также подрядчику запрещено:

ловить животных в присутствии детей (исключение – если оно представляет общественную опасность);

применять вещества, лекарственные средства или приспособления, которые приводят к увечьям, травмам или гибели животных (в том числе запрещено использовать миорелаксанты периферического действия);

отлавливать животных, которые находятся под надзором человека, а также снимать с привязи животных, временно оставленных в общественных местах;

умерщвлять животных (за исключением случаев, когда надо прекратить непереносимые физические страдания животного при тяжелом заболевании).

Когда подрядчик будет ловить животное, он должен убедиться, что рядом нет хозяина. Если у питомца есть ошейник, его отдадут владельцам в течение 10 дней. За жизнь и здоровье животных подрядчик несет ответственность. Они должны оставаться живыми и невредимыми. Предельное расстояние транспортировки животных от места отлова составляет не более 500 километров. Их могут передать заинтересованным гражданам и организациям.

Работать компания-победитель будет с даты заключения контракта по 11 ноября 2024 года включительно. Контракт будет действовать до 18 декабря 2024 года.

Напомним, что комитет по благоустройству Барнаула в апреле 2024 года уже пытался найти подрядчика, который будет отлавливать животных, однако тогда на закупку не подали ни одной заявки и торги признали несостоявшимися. Тогда потенциальному подрядчику также предлагали за услуги около 5 млн рублей.