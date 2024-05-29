Барнаульские власти снова попытаются найти подрядчика на отлов бездомных животных
В апреле поиск подрядчика на отлов животных не увенчался успехом
29 мая 2024, 15:40, ИА Амител
Власти Барнаула ищут подрядчика, который будет ловить, содержать и возвращать на прежние места обитания бездомных животных. На эти услуги мэрия готова потратить почти 5 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Лот появился на сайте 28 мая. Заявки можно будет подавать до 6 июня. Итоги закупки подведут 10 июня.
Подрядчик будет ловить безнадзорных животных во всем городе, в том числе в барнаульских поселках и селах. После поимки животных должен будет осмотреть ветеринар, их вылечат, вакцинируют, стерилизуют, покормят (не реже раза в сутки), маркируют и кастрируют. После этого животных вернут на прежнее место обитания. Приезжать на место за животным специалисты будут по вызову. При этом за отлов щенков и котят младше четырех месяцев подрядчику не заплатят.
Перевозить животных нужно будет на спецтранспорте, который исключит их травмирование и смерть. Отлавливать их компания-победитель будет с помощью ловчих сетей, сачков, пневматического оружия с обездвиживающими препаратами и другими способами.
Подрядчику запрещено держать животных в транспорте более восьми часов, а при температуре ниже -15°С и выше +25°С – более трех часов. Животные должны иметь постоянный доступ к воде и при кормлении у них должна быть индивидуальная миска с едой.
Также подрядчику запрещено:
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ловить животных в присутствии детей (исключение – если оно представляет общественную опасность);
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применять вещества, лекарственные средства или приспособления, которые приводят к увечьям, травмам или гибели животных (в том числе запрещено использовать миорелаксанты периферического действия);
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отлавливать животных, которые находятся под надзором человека, а также снимать с привязи животных, временно оставленных в общественных местах;
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умерщвлять животных (за исключением случаев, когда надо прекратить непереносимые физические страдания животного при тяжелом заболевании).
Когда подрядчик будет ловить животное, он должен убедиться, что рядом нет хозяина. Если у питомца есть ошейник, его отдадут владельцам в течение 10 дней. За жизнь и здоровье животных подрядчик несет ответственность. Они должны оставаться живыми и невредимыми. Предельное расстояние транспортировки животных от места отлова составляет не более 500 километров. Их могут передать заинтересованным гражданам и организациям.
Работать компания-победитель будет с даты заключения контракта по 11 ноября 2024 года включительно. Контракт будет действовать до 18 декабря 2024 года.
Напомним, что комитет по благоустройству Барнаула в апреле 2024 года уже пытался найти подрядчика, который будет отлавливать животных, однако тогда на закупку не подали ни одной заявки и торги признали несостоявшимися. Тогда потенциальному подрядчику также предлагали за услуги около 5 млн рублей.
17:37:03 29-05-2024
Власти сами что-нибудь будут делать, кроме поиска подрядчика?
19:02:05 29-05-2024
Жора (17:37:03 29-05-2024) Власти сами что-нибудь будут делать, кроме поиска подрядчика... А что они могут? Деньги выделили, желающих заниматься этим безобразием в Барнауле нет. Надо отряды догхантеров создавать.
19:49:12 29-05-2024
Вот! Никто не хочет подрядиться, все понимают, что это сизифов труд - ловить, содержать,выпускать; снова их же ловить,содержать, опять отпускать, так до бесконечности. А бездомных собак будет всё больше и больше...
09:00:22 30-05-2024
Гость (19:49:12 29-05-2024) Вот! Никто не хочет подрядиться, все понимают, что это сизиф... Бесконечный круговорот бабла... Лимонов за 10 нашлись бы...
19:37:43 30-05-2024
Гость (19:49:12 29-05-2024) Вот! Никто не хочет подрядиться, все понимают, что это сизиф... зато это прекрасная практика для ветеринаов и врачей - виварии не нужно содержать, вот они - готовые с улицы со всеми проблемами и болезнямижкт и пр. тут и гастроисследования, и хирургия и...да это золотая гора просто!!! , отлично же. Во всех крупных ветклиниках теперь виварии есть в подвалах
07:39:23 30-05-2024
как вы задолбали с детьми вашими! ну и что, если ребенок увидит, как собаку поймали? что будет-то?
09:12:13 30-05-2024
Расстреливать при побеге...
09:39:39 30-05-2024
Сколько бездомных собак в Барнауле, никто не знает. Или есть такие сведения, как-то же рассчитали 5млн?
12:00:48 30-05-2024
У бездомной собаки психика отличается от домашнего животного. Выход один- аккуратно отстреливать. Снотворным. пулями, стрелами, не важно. Не бывает в приютах и пр. заведениях нормальных собак. Все они моральные инвалиды.