Барнаульских бизнесменов наградили в преддверии Дня российского предпринимательства

Всего на мероприятии наградили 40 представителей отрасли, в том числе победителей конкурса "Лучший предприниматель города Барнаула"

22 мая 2025, 17:45, ИА Амител

Награждение предпринимателей в мэрии Барнаула / Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В администрации Барнаула прошло мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, представителей отрасли поздравили с наступающим праздником и вручили заслуженные награды.

Всего на мероприятии наградили 40 представителей отрасли, в том числе победителей конкурса "Лучший предприниматель города Барнаула". Напомним, что комиссия определила лидеров по шести номинациям на прошлой неделе – 13 мая.

От имени главы города Вячеслава Франка присутствующих поздравил заместитель мэра по экономической политике Сергей Рябчун. В своей речи он отметил важную роль предпринимателей в развитии Барнаула – они создают новые рабочие места, реализуют социально важные проекты, наполняют бюджет уплатой налогов, а также предоставляют населению необходимые товары и услуги.

"Сегодня на территории Барнаула в малом и среднем предпринимательстве занят каждый пятый житель города. Бизнес-сообщество вносит значительный вклад в инфраструктуру, участвует в благоустройстве территорий и многом другом. В прошлом году доля поступлений малого и среднего бизнеса в доходную часть бюджета Барнаула достигла рекордной величины 58% и составила порядка 7 млрд рублей", – отметил Рябчун.

Особое внимание он уделил теме участия бизнеса в подготовке гуманитарных грузов для бойцов спецоперации и жителей новых российских регионов.

От имени депутатов Барнаульской гордумы бизнесменов поздравил зампред комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов. Он подчеркнул, что настойчивость и стремление развивать свое дело в столь непростое время вызывают настоящее восхищение.

Также гостей поприветствовал председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов. Парламентарий поблагодарил бизнесменов за их самоотверженный труд.

"Вы те люди, которые двигают прогресс и благодаря которым жизнь становится лучше", – подчеркнул Семенов.

Свое слово сказала и временно исполняющая обязанности начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева. Она поздравила присутствующих с наградами и пожелала дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Напомним, День российского предпринимательства отмечается 26 мая. Профессиональный праздник своим указом ввел президент России Владимир Путин в 2007 году. В рамках праздника проходят выставки, презентации, тренинги, круглые столы и иные мероприятия, направленные на бизнес-сообщество.