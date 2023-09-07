В мэрии Барнаула рассказали о судьбе разрушающегося неаварийного дома в центре города

8 сентября должно состояться собрание собственников по вопросу признания дома аварийным

07 сентября 2023, 09:02, ИА Амител

Дом на ул. Чкалова, 1а / Фото: Екатерина Смолихина

Мэрия Барнаула контролирует ситуацию с домом на ул. Чкалова, 1а. Крыша в нем разваливается на глазах у жителей, однако при этом здание не считается аварийным. Сейчас там проводятся работы по укреплению конструкций, а чиновники планируют помочь собственникам оформить документы на признание дома опасным для проживания. Уже скоро должно пройти общее собрание собственников по этому вопросу, сообщили amic.ru в администрации краевой столицы.

В конце августа жители дома на ул. Чкалова, 1а, пожаловались amic.ru на удручающее состояние здания. Крыша в нем дырявая и протекает, а потолок гниет и проваливается. Люди боятся, что вскоре он рухнет им на головы. Кроме того, объект кренится в сторону. В середине августа в доме случился серьезный потоп, вода с крыши залила всю лестницу, рассказывали жители.

В мэрии сообщили, что информация о протекании кровли дома поступила в органы местного самоуправления 18 августа. Ранее обращений от жителей о проведении текущего или капитального ремонта, а также о признании дома аварийным администрация не получала, рассказали в мэрии.

Управляющая компания после подтопления дома установила подпорки под потолком, а также удалила осыпающуюся штукатурку в подъезде. При этом в мэрии предупреждают, что эти работы лишь ненадолго продлят жизнь дому.

8 сентября УК планирует провести общее собрание собственников по вопросам признания дома аварийным и проведения необходимых ремонтных работ.

"В настоящее время организованы работы по выполнению мероприятий, обеспечивающих дальнейшую, при этом ограниченную во времени, безопасную эксплуатацию дома. Органом местного самоуправления оказывается содействие собственникам помещений в доме и управляющей компании в реализации данных мероприятий, подготовке документов для решения жилищных вопросов", – пояснили в мэрии.

Ранее в комментариях в сообществе Barnaul22 мэрия написала, что власти указали руководителю обслуживающей организации на необходимость провести обследование кровельного покрытия и выполнить ремонт поврежденных участков крыши.

В городской администрации ответили, что капремонт крыши дома запланирован на 2026-2028 годы.

При этом подчеркнули, что заявление о признании дома аварийным от собственников не поступало. Они (или наниматели жилья) могут подать документы в межведомственную комиссию Барнаула (ул. Гоголя, 48) для оценки жилых помещений.

Ранее amic.ru писал, что днем 1 сентября в доме начались работы, которые завершились 4 сентября. На чердаке поменяли доски, укрепили конструкции и накрыли все материалом от подтоплений. До этого, 18 августа, там поставили подпорку, чтобы потолок не обрушился. Однако эти работы кардинально ситуацию не исправили.

Между тем ситуацией с домом на ул. Чкалова, 1а, заинтересовался и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поставил ход проверки на контроль и поручил главе СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также о мерах по восстановлению жилищных прав граждан.