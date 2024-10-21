Барнаульский "Горэлектротранс" возглавил бывший водитель троллейбуса из Харькова

Нового руководителя предприятия начали искать в августе

21 октября 2024, 16:44, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

На должность директора МУП "Горэлектротранс" города Барнаула назначен Сергей Радченко, сообщается на сайте муниципального предприятия.

"Уроженец Алтайского края, начавший свою трудовую биографию с должности водителя троллейбуса Харьковского трамвайно-троллейбусного управления", – говорится в сообщении.

Справка

В 1994 году Сергей Радченко был назначен на должность заместителя начальника трамвайного депо № 1 Барнаула, с 1996 по 2000 год работал начальником троллейбусного депо Барнаульского трамвайно-троллейбусного предприятия.

Занимался деятельностью, связанной с автобусными и автомобильными пассажирскими и непассажирскими перевозками. Общий стаж работы составляет 38 лет, из которых более 30 лет – в транспортной сфере.Напомним, бывшего директора "Горэлектротранса" Николая Петряшина в сентябре 2024 года осудили за махинации с электрическими кабелями при капремонте некоего объекта. Судебный процесс длился с конца февраля. Пока шли разбирательства, предприятием временно руководил главный инженер Александр Возный.

Нового руководителя "Горэлектротранса" начали искать в августе, соответствующая вакансия появилась, в частности, на сайте hh.ru. В конце сентября ее закрыли.