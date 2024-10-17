Около 4 млн рублей вложит барнаульский "Горэлектротранс" в страховку пассажиров
На случай причинения ущерба пассажирам застрахуют весь электротранспорт
17 октября 2024, 10:15, ИА Амител
Барнаульский трамвай / Фото: сообщество транспорта города
Барнаульский "Горэлектротранс" займется вложением средств в страховку на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Лот разместили в системе ЕИС "Закупки".
Начальная стоимость лота составляет 3,9 млн рублей. Объектом страхования в документах называют имущественные интересы предприятия, связанные с "риском наступления ответственности".
Пока потенциальный договор страхования распространяется на электротранспорт. "Толк" отмечает, что страховку в автобусах № 1 и № 10, которые также обслуживает предприятие, вероятно, будут приобретать отдельным лотом.
14:46:47 17-10-2024
всего 4 млн? не дай бох на 2 пострадавших не хватит, а статистика плохая
17:00:54 17-10-2024
Гость (14:46:47 17-10-2024) всего 4 млн? не дай бох на 2 пострадавших не хватит, а стати... Это , тупо говоря, стоимость полиса. Выплаты по страховке предусмотрены в разы больше.