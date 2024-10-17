Около 4 млн рублей вложит барнаульский "Горэлектротранс" в страховку пассажиров

На случай причинения ущерба пассажирам застрахуют весь электротранспорт

17 октября 2024, 10:15, ИА Амител

Барнаульский трамвай / Фото: сообщество транспорта города

Барнаульский "Горэлектротранс" займется вложением средств в страховку на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Лот разместили в системе ЕИС "Закупки".

Начальная стоимость лота составляет 3,9 млн рублей. Объектом страхования в документах называют имущественные интересы предприятия, связанные с "риском наступления ответственности".

Пока потенциальный договор страхования распространяется на электротранспорт. "Толк" отмечает, что страховку в автобусах № 1 и № 10, которые также обслуживает предприятие, вероятно, будут приобретать отдельным лотом.