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Около 4 млн рублей вложит барнаульский "Горэлектротранс" в страховку пассажиров

На случай причинения ущерба пассажирам застрахуют весь электротранспорт

17 октября 2024, 10:15, ИА Амител

Барнаульский трамвай / Фото: сообщество транспорта города
Барнаульский трамвай / Фото: сообщество транспорта города

Барнаульский "Горэлектротранс" займется вложением средств в страховку на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Лот разместили в системе ЕИС "Закупки".

Начальная стоимость лота составляет 3,9 млн рублей. Объектом страхования в документах называют имущественные интересы предприятия, связанные с "риском наступления ответственности".

Пока потенциальный договор страхования распространяется на электротранспорт. "Толк" отмечает, что страховку в автобусах № 1 и № 10, которые также обслуживает предприятие, вероятно, будут приобретать отдельным лотом.

Барнаул Транспорт общественный транспорт

Комментарии 2

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Гость

14:46:47 17-10-2024

всего 4 млн? не дай бох на 2 пострадавших не хватит, а статистика плохая

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Гость

17:00:54 17-10-2024

Гость (14:46:47 17-10-2024) всего 4 млн? не дай бох на 2 пострадавших не хватит, а стати... Это , тупо говоря, стоимость полиса. Выплаты по страховке предусмотрены в разы больше.

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