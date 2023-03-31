Барнаульский градсовет во второй раз отверг проект склада на Потоке

На этот раз у склада появились зелёные полосы, которые не устроили архитекторов

31 марта 2023, 12:01, ИА Амител

Проект склада на ул. Эмилии Алексеевой, 2а/2 / Фото из презентации ООО "Спецсервис"

Барнаульский градостроительный совет во второй раз отправил на доработку проект двухэтажного склада горючих материалов на ул. Эмилии Алексеевой, 2а/2. Презентацию эксперты рассмотрели 30 марта. У архитекторов было несколько серьёзных претензий к планам застройщика. Экспертов не устроил фасад и отсутствие нормальных подъездов к объекту. Были и нарекания к представленной документации.

Что планируют построить на Потоке?

Застройщик ООО "Спецсервис" планирует построить двухэтажный склад горючих материалов. Предполагается, что здание будет разделено на отдельные складские помещения. На первом этаже расположится газовая котельная и санузлы. На втором также будут также складские помещения, санузел и коридор.

Два этажа соединит лестница, в каждое складское помещение предусмотрен отдельный вход. Наверх можно будет подняться также по пристроенной лестнице. На территории здания предполагается установить мусорные контейнеры.

"Фасады не выходят на красную линию улицы Эмилии Алексеевой. Процент застройки участка составляет 36%. Площадь участка 965 квадратных метров, а площадь застройки – 349 кв. м. Оставшаяся территория асфальтируется для обеспечения доступа ко всем сторонам здания", – рассказал представитель застройщика Алексей Шашков.

Почему градсовету не понравился новый проект?

В прошлый раз градсовет раскритиковал проект здания за блеклость и одноцветность. Теперь склад сделали двухцветным, добавив светло-зелёные полосы. Впрочем, такой вариант архитекторам тоже не понравился. Алексей Шашков ответил, что здание не выходит на улицу Эмилии Алексеевой, не просматривается с этой улицы и находится во дворах, а потому вполне можно оставить его одноцветным, как и было запланировано ранее.

Склад на карте в 2ГИС/ Фото из презентации ООО «Спецсервис»

У архитекторов была не одна претензия к проекту. Они раскритиковали презентацию за отсутствие в ней развёртки улицы и указания места здания в генплане. Вопросы вызвало и то, что для подъезда к участку нужно использовать территорию соседнего предприятия, с которым у застройщика есть договорённости.

Члены градсовета отметили, что в будущем всё может измениться, предприятие вполне могут огородить забором и тогда проезда к складу просто не будет, пожарная и другая техника не сможет там развернуться. Архитекторы подчеркнули, что участок должен быть самодостаточным и выживать в любых условиях, не рассчитывая на кого-то ещё.

В итоге градсовет предложил отправить проект на доработку. Застройщику рекомендовано привлечь профессионального архитектора к разработке фасада, разработать генплан участка и решить вопрос подъезда к объекту не только через территорию предприятия.

Напомним, что градсовет 30 марта также отправил на доработку проект офисного центра с магазином и СТО ул. Германа Титова, 31 (рядом с ДК Моторостроителей). Архитекторы решили, что объект выбивается из общего архитектурного ансамбля улицы. А вот план "превращения" недостроенного двухэтажного здания СТО на улице Попова, 161, в четырёхэтажный деловой центр архитекторы одобрили, призвав специалистов немного доработать проект.