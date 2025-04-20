Барнаульский парк "Изумрудный" закрыли из-за непогоды
Парк закрыт до утра 21 апреля
20 апреля 2025, 16:09, ИА Амител
Парк "Изумрудный" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле в связи с ухудшением погодных условий закрыли парк "Изумрудный". Об этом сообщается в телеграм-канале парка.
Парк закрыт до понедельника, 21 апреля.
"В связи с погодными условиями парк "Изумрудный" закрыт для посещения до завтрашнего утра. Обратите внимание, что центральные ворота со стороны пр. Комсомольского закрыты", – говорится в сообщении.
Напомним, 20 апреля в краевой столице бушует порывистый ветер. В этот день в парке "Изумрудный" прошел "Огненный забег "За нашу Победу", организованный ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
16:55:29 20-04-2025
Обычно такой ветер, когда запуск на Байконуре.
20:24:39 20-04-2025
Гость (16:55:29 20-04-2025) Обычно такой ветер, когда запуск на Байконуре.... да не, обычно такой ветер, когда изумрудный закрывают.