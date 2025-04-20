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Барнаульский парк "Изумрудный" закрыли из-за непогоды

Парк закрыт до утра 21 апреля

20 апреля 2025, 16:09, ИА Амител

Парк "Изумрудный" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Парк "Изумрудный" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в связи с ухудшением погодных условий закрыли парк "Изумрудный". Об этом сообщается в телеграм-канале парка.

Парк закрыт до понедельника, 21 апреля.

"В связи с погодными условиями парк "Изумрудный" закрыт для посещения до завтрашнего утра. Обратите внимание, что центральные ворота со стороны пр. Комсомольского закрыты", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 апреля в краевой столице бушует порывистый ветер. В этот день в парке "Изумрудный" прошел "Огненный забег "За нашу Победу", организованный ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Барнаул Парк "Изумрудный"

Комментарии 2

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Гость

16:55:29 20-04-2025

Обычно такой ветер, когда запуск на Байконуре.

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Жора

20:24:39 20-04-2025

Гость (16:55:29 20-04-2025) Обычно такой ветер, когда запуск на Байконуре.... да не, обычно такой ветер, когда изумрудный закрывают.

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