Сереброплавильный завод в Барнауле предложили сделать центром креативных индустрий

Сейчас памятник культуры пребывает в плохом состоянии и требует серьезных вложений

04 апреля 2024, 06:15, ИА Амител

Алтайский край предложили сделать одним из первых регионов страны, где может появиться кластер креативных индустрий. Одной из основных площадок, которая объединит бизнес, досуг, образование, спорт, культуру, рассматривается территория бывшего сереброплавильного завода в Барнауле. Перспективы появления такой креативной площадки обсудили на заседании краевой Общественной палаты. Эксперты уверены, что кластер приведет к экономическому росту и повысит привлекательность Барнаула. Как именно - читайте в нашем материале.

Новый тренд

Инициатором создания креативного кластера на территории бывшей "Спички" стала заведующая отделом по развитию туризма администрации Барнаула Евгения Слащева. По ее мнению, сейчас в стране тренд на создание и развитие креативных индустрий вызван необходимостью повышения конкурентоспособности экономики и сохранения и усилившейся миграцией молодежи.

"С практиками развития креативных индустрий и их объединениями в кластеры приходит понимание, что создать необходимые условия для молодежи можно и в городах, удаленных от столиц. Это дает комплексный эффект, позволяя повысить доход занятых интеллектуальным и творческим трудом, развивать предпринимательство, рост туристического потенциала и в целом влиять на повышение конкурентоспособности экономики. Креативные индустрии, объединенные на одной территории, становятся точками развития и притяжения для городов, в которых они созданы. За счет тесного взаимодействия представителей креативных индустрий на одной площадке, происходит конвертация творческой энергии в уже работающие бизнесы, обеспечивая его развитие, и как следствие – рост ВВП города", – отметила Слащева.

Что относится к креативным индустриям?



Согласно всероссийскому классификатору видов экономической деятельности, к креативным индустриям относится: архитектура и урбанистика, дизайн, мода, гастрономия, музыка и саунд-дизайн, литературно-издательская деятельность, программное обеспечение, игры и игрушки, медиа и журналистика, реклама и коммуникации, кино и анимационная продукция, культурно-зрелищная деятельность, изобразительное и визуальное искусство.

В Барнауле творческой средой, которая бы объединила бизнес, досуг, образование, спорт, культуру, может стать Сереброплавильный завод, отметила Слащева. Идея уже нашла поддержку среди властей города.

Однако собрать на Сереброплавильном заводе всех креативных людей в городе очень сложно, потому что объект является памятником культуры федерального значения. Даже слегка изменить внешний вид объектов на территории комплекса власти не имеют права по закону. Кроме того, у сереброплавильного завода есть частный собственник (принадлежит компании, связанной с предпринимателем Евгением Ракшиным - прим.ред), который также говорил о готовности заняться реновацией бывшей "Спички". Впрочем, пока кроме обещаний, к конкретным шагам по восстановлению уникального для края памятника архитектуры он не приступил, отметила Евгения Слащева.

"Реновация исторической части, нашего сереброплавильного завода, могла бы в полной мере раскрыть потенциал города Барнаула и стала бы новой точкой развития. Ну и, конечно же, центром притяжения креативных индустрий, местом притяжения жителей, туристов. Уверена, что с реализацией этого проекта в городе бы появился уникальный имиджевый продукт для дальнейшего продвижения", – заявила Слащева.

Справка:

Сегодня доля креативных индустрий в структуре ВВП Алтайского края составляет 3-3,5%. Это выше, чем средний показатель по Сибири (2,8%) и ниже чем у лидера – Новосибирской области (6,64%), Всего в регионе зарегистрировано 78 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета 108 тысяч самозанятых). В сфере креативных индустрий заняты около трех тысяч субъектов.

Мест нет

По состоянию на март 2024-го, креативные кластеры работают более чем в 30 городах России, большинство из них приходится на Москву и Санкт-Петербург. Обязательное правило при их создании – у территории должна быть историческая составляющая, она должна быть доступна транспортно и пешеходно. Однако в Барнауле таких мест нет, говорит министр культуры Елена Безрукова. А потому придется договариваться с бизнесом.

"Краевых и городских площадок, которые стоят и ждут своих постояльцев, или не существует, или они требуют огромных вложений. Власть не имеет права держать собственность, она обязана ее использовать. А поэтому, когда мы говорим о развитии креативных кластеров, вольно или невольно мы будем приходить к площадям, которые находятся в руках бизнеса. Это могут быть торговые центры или места с хорошей проходимостью, не требующие миллиардной реконструкции, которая затянется на 10 лет", – отметила министр.



В конце заседания Общественная палата выпустила рекомендации по созданию креативного кластера. В частности, общественники предлагают к 300-летию Барнаула построить помещение для креативного пространства, которое будет отвечать современным требованиям. Также в числе рекомендаций – создать в колледжах и вузах новые программы по приоритетным направлениям креативных индустрий, в том числе по подготовке модельеров-конструкторов, режиссеров игрового кино и анимации, продюсеров мультимедиа, моушн-дизайнеров. А правительству необходимо разработать тарифы для получения патентов на развитие индустрий и меры поддержки производства и сбыта продукции региональных креативных индустрий.

Ну а конкретный перечень "шагов", которые необходимо предпринять, чтобы в Барнауле появлилось креативное пространство, прописан региональном стандарте – его определило Агенство стратегических инициатив. В 2023 году глава региона Виктор Томенко заключил соглашение о внедрении стандарта.

В документе региону рекомендуется: создать опорную организацию, которая будет заниматься его развитием и анализом влияния на экономику региона; сформировать сообщество креативных индустрий и определить приоритетные направления – у субъекта должна появиться "креативная специализация"; разработать стратегию, создать систему подготовки кадров и меры поддержки; заняться повышением спроса на работы и услуги индустрий. Поддержать экспорт; создать объекты инфраструктуры креативных индустрий, удерживать и привлекать креативный человеческий капитал. Рекомендации начнут внедрять с этого года.

Что известно о "Спичке"?

Барнаульский сереброплавильный завод – историческое предприятие в городе Барнауле, работавшее с 1744 по 1893 год. С заводом напрямую связано появление и развитие города в XVIII-XIX веках. Завод имеет статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения. Включает 17 зданий на территории 7,5 гектара. В 1942 году на базе предприятия разместили эвакуированную из Гомельской области спичечную фабрику, которая проработала до конца 90-х. Поэтому барнаульцы порой называют это место "Спичкой". Несколько лет назад завод был куплен примерно за 200 миллионов рублей фирмой "Матч", принадлежащей бизнесменам Нодару Шонии и Евгению Ракшину. Они пообещали отреставрировать завод, а также разместить на его территории несколько коммерческих объектов. Но за несколько лет после покупки никаких работ на территории не производилось.