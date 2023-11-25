Предполагается, что продажа мунимущества принесет в городской бюджет более 30 млн рублей

25 ноября 2023, 07:05, Анастасия Чебакова

Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 1 декабря рассмотрят (и, скорее всего, утвердят) прогнозный план приватизации муниципального имущества на следующие три года. Предполагается, что от продажи объектов в 2024 году бюджет города получит 32,6 млн рублей, и по столько же - в 2025-м и 2026-м, следует из проекта прогнозного плана, опубликованного на сайте мэрии Барнаула.

Что будут приватизировать в 2024 году?

В прогнозный план приватизации на 2024-2026 годы попали 35 объектов нежилого имущества, большинство из них "перекочевали" из предыдущего плана приватизации, рассчитанного на 2023-2025 годы.

Как минимум две трети объектов, представленных в плане, – это подвальные помещения. Одно из них площадью 432 "квадрата" расположено на пересечении проспекта Ленина, 56, и Шевченко, 52, рядом с правительством региона.

От этого объекта мэрия города пытается "избавиться" уже не первый год. Например, в 2022 году здание выставляли на торги с начальной стоимостью 5,3 млн рублей, однако желающих выкупить объект за такую цену не нашлось. Еще один большой подвал на 358 "квадратов", который также намерена продать мэрия Барнаула, расположен в здании администрации Индустриального района по адресу ул. 50 лет СССР, 12.

Продать в Барнауле намерены и подвал в здании на Социалистическом, 78, – историческом объекте, где ранее располагался гастроном "Горбатый". Помещение в 263,2 "квадрата" также перешло из предыдущего плана приватизации. В 2022 году его выставляли на аукцион по начальной цене 2,118 млн рублей.

Кроме того, в документ вновь включили довоенную больницу на улице Калинина, 24, построенную в 1936 году. Сейчас здание площадью 969,9 "квадрата", которое входит, к слову, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, находится в плачевном состоянии и нуждается в реставрации. Летом 2023 года его выставляли на торги с начальной стоимостью 5,83 млн рублей. А впервые объект появился в продаже в 2019 году.

Помимо довоенной больницы, в план приватизации попали еще девять объектов, включенных в реестр объектов культурного наследия народов России. Например, подвал площадью 336 "квадратов", расположенный в четырехэтажке по адресу ул. 9 Мая, 5, и построенный в 1940-х годах. Также к продаже предлагают подвал в историческом здании на Калинина, 5 (известен как "Дом жилой"), а также Калинина, 14, 18.

Памятники по рублю

В документ также числится здание с угловой башней на улице Пушкина, 45, построенное в 1909 году (находится рядом с театром кукол). Сейчас оно пребывает в заброшенном состоянии. Еще один объект, который намерена отдать мэрия Барнаула, – "Дрожже-винокуренный завод Зверева" 1914 года постройки. Он находится на ул. Мамонтова, 305а (между ул. Челюскинцев и ул. Загородной) и является ярким примером промышленной архитектуры дореволюционного Алтая. К продаже предлагают 4134,6 "квадрата".

Отметим, что дом на ул. Пушкина, 45, и производственный корпус дрожже-винокуренного завода Зверева на ул. Мамонтова, 305а, скоро будут ремонтировать. В конце февраля – начале марта 2023 года на портале госзакупок появились лоты на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объектов. На план обновления дома на ул. Пушкина потратят почти 547,6 тысячи рублей, а за проект реконструкции здания на ул. Мамонтова, 305а, подрядчику заплатят 1,2 млн рублей. Оба объекта планируют выставить на продажу за 1 рубль при условии, что собственник реконструирует здание.

Годом ранее (на 2023-й) в план приватизации попали 62 объекта, за них бюджет краевой столицы должен был получить 101 млн рублей. Итоги года еще не подвели. Но поскольку подавляющее большинство объектов "кочует" из одного года в другой, можно отметить, что фактическая сумма, которая поступает в городской бюджет от приватизации, как показывает практика, редко достигает прогнозных показателей. Впрочем, документ этот еще не окончательный – мэрия может его корректировать в течение года. А потому не исключено, что в список могут попасть и более "лакомые" объекты. В 2022 году таким стала "Аптека № 1", от продажи которой городская казна дополнительно получила 66,3 млн рублей.