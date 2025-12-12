Барнаульский водоканал обновляет ветхий участок канализации

Компания заменит 380 метров трубопровода в коллекторе № 15

12 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Реконструкция трубопровода / Фото: Лилия Болатаева

С 24 ноября "Росводоканал Барнаул" проводит модернизацию канализационного коллектора № 15. До конца года компания планирует заменить 380 м трубопровода диаметром 1200 мм, который принимает стоки сразу из двух районов города.

Первая очередь и планы на второй этап

Специалисты подрядной организации ООО "СМК ВиКС" уже переложили 215 м трубы на отрезке от ул. Гущина до ул. Заречной. Сейчас там бригады монтируют новые колодцы. Эти работы входят в первую очередь реконструкции коллектора.

Далее начнется второй этап. Специалистам предстоит заменить еще 165 м коллектора на участке от ул. Парашютной до ул. Восточной. После обновления обоих фрагментов магистраль сформирует единый современный участок, рассчитанный на долгую и безопасную эксплуатацию.

Без траншей и отключений

Руководство "Росводоканал Барнаул" подчеркивает стратегическое значение коллектора № 15.

«Этот канализационный коллектор – важный объект, так как он обеспечивает водоотведение двух районов города. Износ коллектора грозит серьезными авариями и провалами грунта, поэтому своевременная замена ветхого участка повысит надежность и качество водоотведения для тысяч горожан», – отметил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

По его словам, перекладка идет бестраншейным методом "труба в трубу". Новую полиэтиленовую протягивают внутри старой железобетонной. Такой подход снижает объем земляных работ и защищает существующую городскую инфраструктуру.

При этом водоотведение для жителей сохраняют в обычном режиме. На участке модернизации задействована перекачивающая станция.

Благоустройство

После завершения строительно-монтажного этапа подрядчик проведет благоустройство. Сначала территория получит временное оформление. В 2026 году, когда установится плюсовая температура, компания окончательно восстановит дорожное покрытие и газоны.

Модернизация канализационного коллектора № 15 входит в инвестиционную программу водоканала и отражена в концессионном соглашении предприятия с администрацией Барнаула. Общая стоимость проекта превышает 74,8 млн рублей.