В Новый год без долгов. В барнаульском водоканале стартует акция по списанию пеней

Рассказываем, как можно погасить задолженность и сэкономить

В преддверии Нового года барнаульский водоканал запускает ежегодную акцию, по условиям которой абоненты, погасившие долги за услуги водоснабжения и водоотведения в период с 1 по 31 декабря 2025 года, смогут избежать уплаты пеней.

Кто может принять участие в акции?

Участниками акции могут стать абоненты, имеющие задолженность по оплате водоснабжения и водоотведения более двух месяцев. Это касается как жителей частного сектора Барнаула, так и тех, кто проживает в домах с непосредственной формой управления или на прямых расчетах. Также – жители пригородных поселков, которые обслуживает водоканал в рамках концессионного соглашения.

Если по отношению к абоненту провели судебную работу по взысканию долгов, он сможет участвовать в акции только после полного погашения пеней, указанной в судебном решении.

«Мы ежегодно проводим стимулирующую предновогоднюю акцию, чтобы помочь нашим потребителям на выгодных условиях закрыть долги по коммунальным платежам», – сказала начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.И пояснила, что своевременная оплата коммунальных услуг для компании – основной источник финансирования. Он позволяет поддерживать и развивать инфраструктуру.

Как стать участником акции?

Чтобы стать участником акции, нужно полностью погасить задолженность за услуги водоснабжения, водоотведения и водоснабжения на содержание земельного участка в период с 1 декабря по 31 декабря 2025 года, а затем направить в "Росводоканал Барнаул" заявку в свободной форме.

Как это сделать?

Заявку можно подать по телефонам контакт-центра 8 (3852) 50-01-01 или 20-22-00, по электронной почте office_brn@rosvodokanal.ru или лично в центре обслуживания абонентов по адресу пр. Калинина, 116.

После ее получения специалисты ресурсоснабжающей организации проверят информацию об оплате и, если задолженность будет погашена, спишут пени в базе данных Вычислительного центра ЖКХ.

