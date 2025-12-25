Барнаульский водоканал помог подготовить новогоднюю горку на площади Свободы

Обустройство зимнего городка – часть социальной ответственности компании

25 декабря 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ4Uz5E

Горка для катания / Фото: Лилия Болатаева

"Росводоканал Барнаул" подключился к созданию новогодней атмосферы в краевой столице. По запросу городского комитета по благоустройству компания предоставила необходимую технику для заливки ледяной горки, расположенной на главной праздничной площади.

Участие в общественной жизни

В этом году праздничный снежный городок разместился на площади Свободы. Для того чтобы горка стала безопасной и удобной, специалисты ресурсоснабжающей организации направили туда автоцистерну с шестью кубометрами воды. Это позволило обеспечить ровную и качественную поверхность для катания.

«Водоканал не только обеспечивает бесперебойное водоснабжение и водоотведение города, но и активно участвует в его общественной жизни. Поэтому мы с готовностью откликнулись на просьбу комитета по благоустройству помочь с созданием горок», – сказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

И отметил, что поддержка городских праздников – часть социальной ответственности компании. Команда гордится тем, что в этом году вновь смогла помочь создать новогоднее настроение для барнаульцев.

Автоцистерна / Фото: Лилия Болатаева

Добрая традиция

Участие в подготовке праздничных объектов для зимних мероприятий стало хорошей традицией для барнаульского водоканала. Компания не раз помогала с заливкой ледяных горок и катков, а также доставляла снежные блоки для зимних городков. Ежегодно к празднику Крещение предприятие предоставляет храмам чистую воду для освящения.

ООО "Барнаульский Водоканал", ИНН 2221064060

Реклама