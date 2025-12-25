Барнаульский водоканал помог подготовить новогоднюю горку на площади Свободы
Обустройство зимнего городка – часть социальной ответственности компании
25 декабря 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ4Uz5E
"Росводоканал Барнаул" подключился к созданию новогодней атмосферы в краевой столице. По запросу городского комитета по благоустройству компания предоставила необходимую технику для заливки ледяной горки, расположенной на главной праздничной площади.
Участие в общественной жизни
В этом году праздничный снежный городок разместился на площади Свободы. Для того чтобы горка стала безопасной и удобной, специалисты ресурсоснабжающей организации направили туда автоцистерну с шестью кубометрами воды. Это позволило обеспечить ровную и качественную поверхность для катания.
«Водоканал не только обеспечивает бесперебойное водоснабжение и водоотведение города, но и активно участвует в его общественной жизни. Поэтому мы с готовностью откликнулись на просьбу комитета по благоустройству помочь с созданием горок», – сказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.
И отметил, что поддержка городских праздников – часть социальной ответственности компании. Команда гордится тем, что в этом году вновь смогла помочь создать новогоднее настроение для барнаульцев.
Добрая традиция
Участие в подготовке праздничных объектов для зимних мероприятий стало хорошей традицией для барнаульского водоканала. Компания не раз помогала с заливкой ледяных горок и катков, а также доставляла снежные блоки для зимних городков. Ежегодно к празднику Крещение предприятие предоставляет храмам чистую воду для освящения.
ООО "Барнаульский Водоканал", ИНН 2221064060Реклама
14:07:52 25-12-2025
Горка на шесть кубометров воды - это ни туды и не сюды.
14:21:59 25-12-2025
На эту ясельную горку два ведра воды надо от силы
15:21:17 25-12-2025
Более позорного Новогоднего городка я не видел. Он же создается для детей, а там две маленькие горки.
15:46:23 25-12-2025
Горка из досок это ваще извращение. Горка должна быть из снега и как раньше на пл. Сахарова метров шесть высотой.
20:00:13 25-12-2025
На пл. Свободы ещё выше были. И да, деревянный каркас, много снега и лёд.