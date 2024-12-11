Барнаульский водоканал улучшил очистные сооружения канализации

Модернизация радиального отстойника – только часть большого проекта по обновлению городской системы водоотведения

11 декабря 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K855n

Модернизация КОС-1 / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле завершили комплексную реконструкцию вторичного радиального отстойника на очистных сооружениях канализации № 1 (ОСК-1). Сооружение играет ключевую роль в очистке сточных вод города, имеет диаметр 40 м и глубину 4,5 м.

Там обновили бетонное покрытие, переливные лотки, установили новую металлическую подкосную систему и современный илосос. Важным шагом стало оснащение отстойника автоматической системой управления, повышающей эффективность и точность очистки.

Работы, начатые в мае, завершили в октябре, на месяц раньше запланированного срока. На модернизацию сооружения компания направила более 43 млн рублей.

Модернизация радиального отстойника – часть масштабного проекта по усовершенствованию городской системы водоотведения. В начале года барнаульский водоканал получил комплексные экологические разрешения для своих объектов канализационных очистных сооружений.

И хоть эксперты подтвердили, что качество воды, которая поступает в Обь после очистки, соответствует всем стандартам СанПиН, компания продолжает улучшение объекта.

"Предприятие продолжает планомерную модернизацию очистных сооружений, чтобы сделать их работу еще более эффективной и экологичной", – говорит генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

Также ресурсоснабжающая организация планирует улучшить систему биологической очистки.

Ежедневно через очистные сооружения канализации проходит около 180 тыс. кубометров стоков. Самое крупное из сооружений – ОСК-1. Туда поступает примерно 110-120 тыс. кубометров городских сточных вод в сутки.

Обе станции очистки работают в два этапа. Сначала из стоков механическим способом извлекают крупный мусор. Затем микроорганизмы осуществляют биологическую обработку жидкости.

После проведения контрольных измерений предприятие возвращает реке чистую воду без дополнительных примесей, осадков и неприятных запахов.

Напомним, недавно барнаульский водоканал также улучшил систему очистки выбросов в атмосферу, используя систему угольных фильтров и новую вытяжную трубу. В результате уровень загрязняющих веществ уменьшился до безопасных значений и исчез неприятный запах.

Специалисты компании постоянно отслеживают показатели, а для дополнительного контроля заключили договоры с независимыми лабораториями.

ООО "Барнаульский Водоканал"

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