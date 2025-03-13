Барнаульского таксиста после конфликта со школьницей отключили от заказов на месяц

В компании подтвердили, что мужчина во время поездки вел себя грубо и некорректно

13 марта 2025, 09:45, ИА Амител

Знак такси / Фото: unsplash.com / Waldemar

В сервисе такси "Максим" на месяц отстранили от работы барнаульского водителя, который не довез до школы 12-летнюю девочку и высадил ее на дороге. Об этом сообщает NGS22.

Представители компании отметили, что во время поездки у таксиста случился конфликт с матерью школьницы, мужчина повел себя грубо и некорректно. При этом они подчеркнули, что, несмотря на ссору, водитель фактически завершил поездку.

"Автомобиль остановился в четырех минутах ходьбы от конечной точки, это подтверждается данными трека на карте", – рассказали в организации.

В итоге таксисту на месяц ограничили доступ к заказам сервиса за некорректное общение.

Напомним, барнаульский таксист высадил на дороге 12-летнюю девочку, несмотря на оплаченную поездку. Известно, что мама школьницы вызвала ей такси от Барнаула до Новоалтайска, оплатив заказ онлайн по указанным в приложении реквизитам. В один момент водитель обнаружил, что деньги переведены на арестованную карту и потребовал перевода еще одной суммы на другие реквизиты. В результате он не довез девочку до школы и высадил ее на проезжей части.

"Кричал на нее и на меня (я это слышала по телефону дочери), выражался нецензурной бранью в отношении ребенка и меня, требовал дочь отдать свой телефон, хватал ее за руки, выхватывал телефон. В итоге высадил дочь на проезжей части без денег зимой", – рассказала мать девочки.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю проводят проверку по факту случившегося.