Барнаульского таксиста после конфликта со школьницей отключили от заказов на месяц
В компании подтвердили, что мужчина во время поездки вел себя грубо и некорректно
13 марта 2025, 09:45, ИА Амител
В сервисе такси "Максим" на месяц отстранили от работы барнаульского водителя, который не довез до школы 12-летнюю девочку и высадил ее на дороге. Об этом сообщает NGS22.
Представители компании отметили, что во время поездки у таксиста случился конфликт с матерью школьницы, мужчина повел себя грубо и некорректно. При этом они подчеркнули, что, несмотря на ссору, водитель фактически завершил поездку.
"Автомобиль остановился в четырех минутах ходьбы от конечной точки, это подтверждается данными трека на карте", – рассказали в организации.
В итоге таксисту на месяц ограничили доступ к заказам сервиса за некорректное общение.
Напомним, барнаульский таксист высадил на дороге 12-летнюю девочку, несмотря на оплаченную поездку. Известно, что мама школьницы вызвала ей такси от Барнаула до Новоалтайска, оплатив заказ онлайн по указанным в приложении реквизитам. В один момент водитель обнаружил, что деньги переведены на арестованную карту и потребовал перевода еще одной суммы на другие реквизиты. В результате он не довез девочку до школы и высадил ее на проезжей части.
"Кричал на нее и на меня (я это слышала по телефону дочери), выражался нецензурной бранью в отношении ребенка и меня, требовал дочь отдать свой телефон, хватал ее за руки, выхватывал телефон. В итоге высадил дочь на проезжей части без денег зимой", – рассказала мать девочки.
В ГУ МВД России по Алтайскому краю проводят проверку по факту случившегося.
12:09:12 13-03-2025
Вот это наказание. Прям как расстрел...............
12:41:30 13-03-2025
А он так расстроился, самим то не смешно? Почему вообще человек с "прошлым" работает в такси. Теперь в приложении буду писать, не только про лиц славянской внешности, но и лиц без судимости.
14:50:44 13-03-2025
Иванна (12:41:30 13-03-2025) А он так расстроился, самим то не смешно? Почему вообще чело... Про "прошлое" как узнал, всезнайка?
01:49:12 14-03-2025
Гость (14:50:44 13-03-2025) Про "прошлое" как узнал, всезнайка?... арест карты, але. у тебя карту арестовывают день-через день? да на таких скотов в суд подавать нужно, бессовестный мужлан
14:44:19 13-03-2025
так себе идея девчонку без взрослых на такси отправлять... особенно, если запасной нет
16:59:30 13-03-2025
Так, Максим - не единственный агрегатор в крае.
01:50:10 14-03-2025
почему в суд не подает за моральный вред ребенку?! эх юриста бы грамотного и прижать этого гада чтоб небо с овчинку стало
05:38:18 14-03-2025
Гость (01:50:10 14-03-2025) почему в суд не подает за моральный вред ребенку?! эх юриста...
Ребенок через месяц уже все забудет, а такие как ты будет с этим фактом носится всю жизнь и напоминать ему. И квохать про психологическую травму. Вот на таких бы юриста не мешало натравить.