Не сбой. В такси "Максим" прокомментировали списание денег с карт клиентов из Барнаула
Сервис уже прорабатывает несколько решений, чтобы избежать таких ситуаций в будущем
23 января 2025, 08:15, Антон Дегтярев
Бесконтрольные списания денег с карт двух клиенток такси "Максим" из Барнаула не были системной ошибкой или сбоем работы сервиса. Причина этого – действия мошенников, которые обманным путем получили доступ к аккаунту жительниц города и создали фейковые заказы. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе такси "Максим".
"Злоумышленники всегда пробуют новые способы"
По информации пресс-службы, злоумышленники получают у пользователя код для авторизации в приложении, завладевают его аккаунтом и затем создают фейковые заказы. При этом деньги поступают не на счет сервиса, а на счет исполнителя услуги, в данном случае – к мошенникам, которые получают плату за ложный заказ без его фактического исполнения.
"Доступ к заказам в сервисе исполнители получают после того, как проходят проверку всех необходимых документов. Так мы убеждаемся, что перед нами реальный человек, личность которого идентифицирована, при необходимости его можно найти. К сожалению, злоумышленники всегда пробуют новые способы получения доступа к чужому аккаунту. Если в сервис поступает информация о подозрении на мошенничество, доступ с этого аккаунта сразу блокируется", – прокомментировали в пресс-службе такси "Максим".
В пресс-службе подчеркнули, что информация из банковского приложения – это "лишь описание платежа для удобной идентификации, но не получатель средств". Ранее клиенты такси "Максим" говорили, что деньги уходили с их карт именно на счет сервиса (по информации из банковского приложения).
В сервисе заверили, что служба экономической безопасности такси "Максим" активно сотрудничает с полицией при выявлении таких случаев и предоставляет правоохранителям по запросу информацию о подозрительных заказах и скомпрометированных аккаунтах, чтобы разыскать мошенников и привлечь их к ответственности, отметили в "Максиме".
Сейчас сервис прорабатывает несколько решений, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Например, при каждом входе в приложение с нового устройства пользователь должен еще раз добавить карту для безналичной оплаты услуг. Для исполнителей (то есть для таксистов) вход в аккаунт станет возможен только по номеру телефона с помощью кода в СМС, логин и пароль для этого использоваться не будет, "так как для злоумышленников получить доступ к ним проще", рассказали в "Максиме".
"Никому нельзя сообщать коды из СМС, приходящих от сервиса, необходимо внимательно относиться к тому, кому вы передаете личный мобильный номер телефона. Для безопасного общения между заказчиками и исполнителями услуг нужно использовать только средства связи сервиса – чат и звонки в приложении "Максим" или соединение через специалиста информационного центра. Передавая личный номер телефона, код для подтверждения входа в аккаунт, списываясь в сторонних мессенджерах, вы подвергаете себя опасности быть обманутыми. Это основы кибербезопасности", – напомнили в такси "Максим".
На вопрос о том, были ли в России другие подобные случаи списания денег от имени такси "Максим", в пресс-службе сервиса не ответили.
Что случилось?
В январе 2025 года в Барнауле произошло сразу два случая списания денег от имени такси "Максим" из Кургана. Сначала 12 января с карты женщины списали 29 тысяч рублей, которые уходили частями. Списания продолжались до тех пор, пока на карте не осталось денег. Женщина подала заявление в полицию, по которому возбудили уголовное дело. В такси "Максим" тогда выразили сожаление по этому поводу и обвинили во всем мошенников. Сервис предоставил информацию о подозрительных заказах с аккаунта, чтобы найти преступников и привлечь их к ответственности.
Однако 16 января ситуация повторилась. Ночью с карты другой жительницы Барнаула списалось почти 11,4 тысячи рублей от имени сервиса заказа такси "Максим", на ее карте осталось только 900 рублей. При этом никаких машин она не вызывала, никому кодов не сообщала и во время списаний спала, заверила она. Поездок и заказов в ее приложении также не было. В банке девушке сообщили о том, что деньги перешли на те же реквизиты, что и в случае реальных списаний. Возвращать девушке деньги или платить компенсацию сервис отказался.
08:24:33 23-01-2025
В эпоху цифровизации легко можно списать всё на мошенников.
Сервис «Максим» не приводит конкретных доводов, только якобы кому-то кто-то передал смс-коды. Ну что за бред.
Чтобы не портить имидж своей компании, лучше взяли бы и вернули деньги клиентам. А клиентам сервисов по заказу такси ни в коем случае не привязывать карты.
08:33:23 23-01-2025
Не понял, деньги с карты потерпевшей поступили на счет такси "Максим"?
Если да, а услуга не оказана, то в чем вопрос?
08:37:43 23-01-2025
Карту расчетную для сервисов нужно заводить, иначе никак.
Правда вот с автобусами чушь какая-то - списывают через сутки. Зачем? Чтоб так же потрошить?
08:53:40 23-01-2025
Ещё вариант, люди от мошенников, либо обычные внедряются на работу в колл-центры банков, либо просто в банки. В операторов мобильной связи. В частном случае в такси как сейчас. И начинают проводить мошеннические схемы. Эти лица имеют процент. К примеру, в 2014 году я открывал ООО, было всё нормально. Но уже в 2018г когда много умных уже стало, я открыл ещё ООО и было очень неприятно, когда после регистрации в налоговой... Мне позвонили потом в течение недели с 30-40!!! Банков, с предложением открыть у них расчетный счёт. Было очень неприятно. После завершения рабочего дня, кто-то из налоговой, за деньги сливал банкам информацию с телефонами номеров. В открытом доступе этого не было.
09:09:50 23-01-2025
Гость (08:53:40 23-01-2025)Мне позвонили потом в течение недели с 30-40!!! Банков, В каком городе вы регистрировали ОООшку?
15:23:05 23-01-2025
Гость (09:09:50 23-01-2025) В каком городе вы регистрировали ОООшку? ... Барнаул. я так же регистрировала и мне 2 нед. звонили все подряд и банки и салоны красоты и спа и бани.... УЖАС! это было лет 8 назад, правда. НО!
09:06:42 23-01-2025
На терминалах в автобусах нет интернета (в целях экономии), поэтому списание со счета не может пройти в момент прикладывания карты. Водитель подключает терминал к интернету либо по окончании маршрута, либо в конце дня, после чего все накопившиеся операции проводятся.
Кстати, с этим связано и попадание карт в чёрный список - человек оплачивает утром проезд, в течении дня тратит все деньги на карте, и когда водитель пытается провести операцию ничего не выходит.
12:09:46 23-01-2025
ть (09:06:42 23-01-2025) На терминалах в автобусах нет интернета (в целях экономии), ... спасибо что разъяснили. хоть и редко пользуюсь ОТ, но уже всю голову сломала почему ночью приходят уведомления о списании за проезд и откуда берется черный список, когда есть деньги на карте.
09:26:11 23-01-2025
получают у пользователя код ---- как-то не было инфы, что попавшие под списание какой-то код кому-то назвали. И логичный вопрос, а деньги то Максиму поступили? Если да, ну верните и вопрос будет закрыт. Какой смысл будет списывать, если они все равно будут возвращаться
10:22:49 23-01-2025
Я в ВТБ на Ленина, напротив России, карту получил, чтобы мне туда деньги за ДТП перевела страховая. Подъезжаю домой, а мне звонит следователь уголовного розыска Петров и сообщает, что карту взломали, которую только что получил. Якобы кредит хотят на меня повесить. Голос молодой, с небольшим акцентом центральной части России. Я даже разговаривать не стал. Что мне в этот банк возвращаться и жаловаться? Дурдом.
10:57:50 23-01-2025
Ну да. Деньги списаны, услуга не оказана - возвращайте средства и разбирайтесь между собой (банк и Максим). Кроме того, в экономику карточных платёжных систем сразу заложены расходы на мошенничество, из них и производится выплата в подобных случаях, кроме совсем уж откровенного затупанства клиента, приведшего к его кидалову.
13:25:47 23-01-2025
Гость (10:57:50 23-01-2025) Ну да. Деньги списаны, услуга не оказана - возвращайте средс... ну естественно максим будет валить на всех кроме себя и ничего не платить, хотя это его недоработка безопасности. Нужно умудриться взять у них бумагу -официальный отказ выплачивать вам эти деньги и затем с этой бумагой уже идти в роспотребнадзор и прокуратуру а если не поможет -в суд. Дело в том что государство этот максим лицензирует на ведение деятельности а этот случай -нарушение в ведении деятельности и следовательно лицензию можно у этого максима отозвать и остановить их бизнес на территории России до устранения нарушений. Так вот если до приостановки лицензии дойдет (нужен грамотный подкованный юоист) то они вам и десять миллионов тут же вернут
а от себя скажу что сто пудов это офисные сотрудники этой кампании это все и мутят. Ну уволили возможно кого то там он и мутит теперь воровство. Это ведь надо знать и их программу и их пароли и их дыруи в защите - да да это их люди воруют скорее всего
11:02:25 23-01-2025
Зря вы так. Следователь уголовного розыска Петров очень ответственный и добросовестный сотрудник. Его ценят и любят.
12:15:10 23-01-2025
Почему то не сказано когда будут приняты меры по недопущению ситуаций и вернут ли деньги этим 2м пострадавшим
13:24:28 23-01-2025
Гость (12:15:10 23-01-2025) Почему то не сказано когда будут приняты меры по недопущению... Ясно одно. "Максимом" пользоваться нельзя. Не надо иметь никаких дел с данным сервисом.
15:24:13 23-01-2025
заведите расчетную карту , у меня для такси и магазинов отдельная карточка и вообще на карте держать более 20 000 не советую, только на счете в банке крупняк.
21:37:44 23-01-2025
Это всё война между Яндексом и Максимом. Я даже в это не верю.
Яндекс обманывает и водителей и пассажиров.я сам поработал в Яндексе в такси и все понятно.Яндекс увеличивает цену ,например в Яндексе пассажир платит высокую цену например 750 р заказ а,в Максиме этот же заказ 550.Почему? Потому что водитель Яндекса оплачивает 18 комиссию+ комиссия парка 5% + 4 % налог + страховка 350р в день + налог за комиссию парка и самого Яндекса в день это в среднем 4000 т только комиссия.А,Максим берет с нас 840 р в сутки и мы рады этому и пассажиры рады что ничего лишнего не навязывают.в Яндексе полно не справедливых списания без машеников .Это я их такими считаю.Максим удобен больше на 100%
Выбор за вами если хотите переплачивать то катаетесь на Яндексе
21:49:43 23-01-2025
а потом возмущаются что люди бегут к конкурентам хотя по сути это одно и тоже
максим\гетт\яндекс такси\и тд
в идеале запретить агрегаторы и начать уже строить нормальные таксопарки как раньше.
23:33:01 23-01-2025
Поясните нам, глупым, как из официального приложения такси Максим можно отправить деньги за заказ не на счет такси Максим? )))