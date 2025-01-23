Сервис уже прорабатывает несколько решений, чтобы избежать таких ситуаций в будущем

23 января 2025, 08:15, Антон Дегтярев

Автомобиль такси / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky / amic.ru

Бесконтрольные списания денег с карт двух клиенток такси "Максим" из Барнаула не были системной ошибкой или сбоем работы сервиса. Причина этого – действия мошенников, которые обманным путем получили доступ к аккаунту жительниц города и создали фейковые заказы. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе такси "Максим".

"Злоумышленники всегда пробуют новые способы"

По информации пресс-службы, злоумышленники получают у пользователя код для авторизации в приложении, завладевают его аккаунтом и затем создают фейковые заказы. При этом деньги поступают не на счет сервиса, а на счет исполнителя услуги, в данном случае – к мошенникам, которые получают плату за ложный заказ без его фактического исполнения.

"Доступ к заказам в сервисе исполнители получают после того, как проходят проверку всех необходимых документов. Так мы убеждаемся, что перед нами реальный человек, личность которого идентифицирована, при необходимости его можно найти. К сожалению, злоумышленники всегда пробуют новые способы получения доступа к чужому аккаунту. Если в сервис поступает информация о подозрении на мошенничество, доступ с этого аккаунта сразу блокируется", – прокомментировали в пресс-службе такси "Максим".

В пресс-службе подчеркнули, что информация из банковского приложения – это "лишь описание платежа для удобной идентификации, но не получатель средств". Ранее клиенты такси "Максим" говорили, что деньги уходили с их карт именно на счет сервиса (по информации из банковского приложения).

Скриншоты из банковского приложения и ответ такси "Максим"/ Фото предоставлены Еленой

В сервисе заверили, что служба экономической безопасности такси "Максим" активно сотрудничает с полицией при выявлении таких случаев и предоставляет правоохранителям по запросу информацию о подозрительных заказах и скомпрометированных аккаунтах, чтобы разыскать мошенников и привлечь их к ответственности, отметили в "Максиме".

Сейчас сервис прорабатывает несколько решений, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Например, при каждом входе в приложение с нового устройства пользователь должен еще раз добавить карту для безналичной оплаты услуг. Для исполнителей (то есть для таксистов) вход в аккаунт станет возможен только по номеру телефона с помощью кода в СМС, логин и пароль для этого использоваться не будет, "так как для злоумышленников получить доступ к ним проще", рассказали в "Максиме".

"Никому нельзя сообщать коды из СМС, приходящих от сервиса, необходимо внимательно относиться к тому, кому вы передаете личный мобильный номер телефона. Для безопасного общения между заказчиками и исполнителями услуг нужно использовать только средства связи сервиса – чат и звонки в приложении "Максим" или соединение через специалиста информационного центра. Передавая личный номер телефона, код для подтверждения входа в аккаунт, списываясь в сторонних мессенджерах, вы подвергаете себя опасности быть обманутыми. Это основы кибербезопасности", – напомнили в такси "Максим".

На вопрос о том, были ли в России другие подобные случаи списания денег от имени такси "Максим", в пресс-службе сервиса не ответили.

Автомобиль такси / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky

Что случилось?

В январе 2025 года в Барнауле произошло сразу два случая списания денег от имени такси "Максим" из Кургана. Сначала 12 января с карты женщины списали 29 тысяч рублей, которые уходили частями. Списания продолжались до тех пор, пока на карте не осталось денег. Женщина подала заявление в полицию, по которому возбудили уголовное дело. В такси "Максим" тогда выразили сожаление по этому поводу и обвинили во всем мошенников. Сервис предоставил информацию о подозрительных заказах с аккаунта, чтобы найти преступников и привлечь их к ответственности.

Однако 16 января ситуация повторилась. Ночью с карты другой жительницы Барнаула списалось почти 11,4 тысячи рублей от имени сервиса заказа такси "Максим", на ее карте осталось только 900 рублей. При этом никаких машин она не вызывала, никому кодов не сообщала и во время списаний спала, заверила она. Поездок и заказов в ее приложении также не было. В банке девушке сообщили о том, что деньги перешли на те же реквизиты, что и в случае реальных списаний. Возвращать девушке деньги или платить компенсацию сервис отказался.