Как идет ремонт входа в парке "Изумрудный" и когда он закончится?

Главный вход в парке планируют сделать до конца июля

22 июня 2023, 11:20, Антон Дегтярев

Вход в парке "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина

В барнаульском парке "Изумрудный" идет реконструкция двух входов в парк – главного и дополнительного. Работы сейчас находятся в активной стадии, главный вход должны закончить к концу июля, а второй вход – уже к концу июня. Amic.ru посмотрел, как ремонтируют входную группу в парк "Изумрудный".

Как реконструируют входную группу парка?

По словам руководителя парка Владислава Вакаева, второй вход рабочие должны закончить раньше "парадного". Ремонт главного входа должен завершиться к концу июля, а дополнительного – к концу июня. Срок завершения всех работ в парке – 15 августа, сообщил Вакаев.

Сейчас на главном входе уже сбили штукатурку, планируется заново оштукатурить входную арку и смонтировать крышу входной группы, состояние которой оказалось плачевным, отметил Вакаев. Кроме того, на главном входе установят подсветку и реставрированные части ворот и ограды.

Вторая входная группа почти готова, отметил Вакаев. Там сделан вход, ступени, плитка уже выложена. Осталось доделать металлические части входной группы, сказал он.

Кроме того, сейчас в "Изумрудном" продолжается реконструкция забора. Ограждение из кирпичных белых столбиков в парке снесли, вместо него появляется черный металлический забор. Вакаев пояснил, что забор уже почти сделан, осталось приварить некоторые детали.









































































Ремонт входа в парке "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина

Что еще делают в парке?

В этом году в парке планируется построить амфитеатр, сделать дорожки внутри парка, обустроить "зеленый пляж", организовать парковки со стороны визит-центра и восстановить Томский тракт. Все это обойдется в 117 млн рублей.

Владислав Вакаев отметил, что основания дорожек в парке уже сделаны, сейчас руководство ждет поставку плитки. Подрядчики сейчас обустраивают парковку со стороны визит-центра, там уже укладывается асфальт. До конца июня эту парковку доделают.

Для амфитеатра сейчас заливают ступени и готовят металлокаркас. Его планируют смонтировать до конца июня, чтобы в июле начать обшивку амфитеатра деревянными конструкциями, отметил Вакаев. Эти деревянные конструкции уже изготавливают, к концу июня они должны прийти в Барнаул.

Работы по созданию "зеленого пляжа" также идут. Сейчас там формируется геопластика, планируется разровнять территорию, подготовить ее под посев травы и сделать систему полива. После этого там посадят траву и будут поливать ее. По словам Вакаева, в этом году пользоваться "зеленым пляжем" будет нельзя – он станет доступен только в следующем году.

Напомним, что за три этапа благоустройства в "Изумрудном" построили пешеходные и велосипедные дорожки, обустроили центральную аллею и освещение, восстановили пруд с беседкой и мостиками, поставили сцену, установили малые архитектурные формы, скамейки и урны, беседки, а также детские и спортивные площадки.