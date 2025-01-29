Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с трамваем в Барнауле

Региональный Следком проводит процессуальную проверку в соответствии со статьей "Нарушение правил дорожного движения"

29 января 2025, 08:30, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с общественным транспортом в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, вечером 28 января в Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова трамвай № 7 столкнулся с маршрутным автобусом № 35. На месте происшествия работали три бригады скорой помощи и пожарные. Предварительно установлено, что за медицинской помощью обратились восемь человек, в их числе один несовершеннолетний.

По факту произошедшего Следственный комитет по Алтайскому краю организовал процессуальную проверку в соответствии с ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения").