Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с трамваем в Барнауле
Региональный Следком проводит процессуальную проверку в соответствии со статьей "Нарушение правил дорожного движения"
29 января 2025, 08:30, ИА Амител
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с общественным транспортом в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Напомним, вечером 28 января в Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова трамвай № 7 столкнулся с маршрутным автобусом № 35. На месте происшествия работали три бригады скорой помощи и пожарные. Предварительно установлено, что за медицинской помощью обратились восемь человек, в их числе один несовершеннолетний.
По факту произошедшего Следственный комитет по Алтайскому краю организовал процессуальную проверку в соответствии с ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения").
"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад", – сообщили в пресс-службе ведомства.
08:33:32 29-01-2025
других проблем нет в стране
08:46:40 29-01-2025
Колесниченко бе поручения Бастрыкина не в состоянии возбудить дело? Дайте уже Бастрыкину работать спокойно- сколько в стране дтп и криминала? И по каждому случаю надо давать поручение!!!????
12:41:24 29-01-2025
Гость (08:46:40 29-01-2025) Колесниченко бе поручения Бастрыкина не в состоянии возбудит... Вы уверены, что конкретный Бастрыкин отслеживает и даёт поручения?
Вам не приходило в голову, что это просто процедура такая, которую проводят его подчинённые.
Я вообще не уверен, что он сам в таких случаях какие-либо подписи ставит (хоть бумажные, хоть электронные).
08:59:52 29-01-2025
Когда несовершеннолетний сын главы региона ногами избивал заключённого в СИЗО. Бастрыкин не увидел поводов возбудиться. Когда этот же глава региона объявил кровную месть сенатору. Бастрыкин тоже не увидел поводов.
Рядовое ДТП в Барнауле. Бастрыкин уже в курсе
09:31:00 29-01-2025
Гость (08:59:52 29-01-2025) Когда несовершеннолетний сын главы региона ногами избивал за... Он однако в горном задержался с праздников, у Грефа. Вот и в курсе местной жизни.
11:07:56 29-01-2025
Гость (08:59:52 29-01-2025) Когда несовершеннолетний сын главы региона ногами избивал за... мало того что не увидел поводов возбудиться, а еще и наградили этого сынка медалькой.
10:14:48 29-01-2025
Может Бастрыкин перестанет читать региональные новости и займется своими прямыми обязанностями?
10:22:13 29-01-2025
08:59:52 29-01-2025 Рядовое ДТП в Барнауле. Бастрыкин уже в курсе/////////////// Ничего себе рядовое ДТП, восемь пострадавших, среди них ребенок. Или вы участник ДТП, водитель, что возмущаетесь, пытаетесь стрелки перевести? Меня, как пассажира, утешает внимание силовых ведомств к происшествию с целями недопущения столкновений впредь.
11:27:23 29-01-2025
Боятся. Ситуация в стране напряженная. Всех уже весь этот кардебалет в политике и экономике достал. Любая ситуация на манер Зимней вишни может привести к взрыву народного возмущения и тут уже как говорится не потушишь. Вот и приходится изображать заботу и участие в ручном режиме.
11:28:36 29-01-2025
Гость (10:22:13 29-01-2025) 08:59:52 29-01-2025 Рядовое ДТП в Барнауле. Бастрыкин уже в... Как это связано с недопущением впредь?