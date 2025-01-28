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Следком проверит, нарушались ли ПДД при столкновении автобуса и трамвая в Барнауле

Предварительно установлено, что в результате аварии пострадали восемь человек

28 января 2025, 21:43, ИА Амител

Столкновение трамвая и автобуса в Барнауле / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Столкновение трамвая и автобуса в Барнауле / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Следственный комитет Алтайского края проводит проверку по факту ДТП с участием трамвая и автобуса в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 264 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения", – сказано в сообщении СК.

Напомним, на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова произошло столкновение трамвая № 7 и маршрутного автобуса № 35. На месте работали экстренные службы – три бригады скорой помощи, пожарные.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.

"Четверо пострадавших госпитализированы в БСМП. Четверо, после оказания медпомощи, отпущены домой, включая одного несовершеннолетнего", – рассказали в алтайском Минздраве.

Ранее проверку в связи с этим ДТП начала прокуратура. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети. Проверка продолжается.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 4

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Гость

02:05:59 29-01-2025

А СК то тут причем? Написали же, несовергеннолетний не пострадал.

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Гость

07:12:46 29-01-2025

Не,пдд не нарушил никто!
Идиоты!!!

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Гость

07:56:32 29-01-2025

Опять прославились. Что у нас за трамваи такие, гончие. То с рельсов сходят, то ненарушающих ПДД таранят.

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Гость

08:15:19 29-01-2025

Трамвай с кольца съезжал, автобус должен был пропустить. Проверка закончена.

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