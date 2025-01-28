Следком проверит, нарушались ли ПДД при столкновении автобуса и трамвая в Барнауле

Предварительно установлено, что в результате аварии пострадали восемь человек

28 января 2025, 21:43, ИА Амител

Столкновение трамвая и автобуса в Барнауле / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Следственный комитет Алтайского края проводит проверку по факту ДТП с участием трамвая и автобуса в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 264 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения", – сказано в сообщении СК.

Напомним, на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова произошло столкновение трамвая № 7 и маршрутного автобуса № 35. На месте работали экстренные службы – три бригады скорой помощи, пожарные.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.

"Четверо пострадавших госпитализированы в БСМП. Четверо, после оказания медпомощи, отпущены домой, включая одного несовершеннолетнего", – рассказали в алтайском Минздраве.

Ранее проверку в связи с этим ДТП начала прокуратура. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети. Проверка продолжается.