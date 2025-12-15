Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьницы в Бийске

Несколько девочек-подростков напали на свою сверстницу, повалив ее в снег

15 декабря 2025, 10:21, ИА Амител

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом об избиении 14-летней девочки в Бийске, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Виталию Александровичу Поливанову представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах», – говорится в сообщении.

Ранее в Бийске у ТЦ "Воскресенье" несколько девочек-подростков напали на свою сверстницу. Ее повалили в снег, затем одна из нападавших стала бить потерпевшую руками и ногами. Все происходило на глазах у толпы подростков, при этом из толпы были слышны одобрительные выкрики. Видео с этим инцидентом распространилось в соцсетях.

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело по данному факту. Центральный аппарат ведомства поставил на контроль исполнение поручения Бастрыкина.

Ранее в рубцовской школе ученики избили восьмиклассника. Кто-то снял это на видео и выложил в Сеть. Следователи возбудили дело о хулиганстве, а в самом учебном заведении началась проверка.