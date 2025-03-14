"То густо, то пусто". Как живут кинотеатры на Алтае без голливудских фильмов

Российские фильмы до конца не смогли заменить западные блокбастеры

14 марта 2025, 07:15, ИА Амител

Люди смотрят фильм в кинотеатре / Создано в нейросети Kandinsky

Голливудские кинокомпании пока не планируют возвращаться на российский рынок, но такое развитие событий в будущем эксперты отрасли не исключают. Уже три года, как кинотеатры вынуждены в основном показывать отечественные картины. За это время их посещаемость заметно упала, а стоимость билетов, чтобы возместить убытки, наоборот, выросла. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул узнала у алтайских экспертов о том, как живут кинотеатры в условиях санкций и ждут ли они возвращения голливудских студий. Если это и произойдет, то не скоро.

Кассовых хитов мало

В настоящее время кинотеатры Алтайского края пока не готовятся показывать зрителям ушедшие западные фильмы. Несмотря на активизацию контактов между Москвой и Вашингтоном, голливудские киностудии не проявили интереса к возвращению в Россию, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Информацию подтвердили в алтайской сети "Киномир". По словам директора по репертуару Анастасии Семенчиной, никакого движения в сторону сотрудничества с американской киноиндустрией нет. Камбэк Голливуда мог бы обеспечить разнообразный репертуар – фильмов не хватает, и алтайские кинозалы до сих пор не смогли вернуться к уровню 2019 года, ставшего самым результативным.

"Фильмов тогда было много, репертуар был сбалансирован, российские картины, иностранные фильмы на разную аудиторию были очень гармонично распределены по календарному году. Сейчас же, несмотря на высокие темпы производства [российских] кассовых фильмов, крупных проектов, которые должны составлять костяк репертуара кинотеатров, очень мало", – заявила Анастасия Семенчина.

Мало без Disney или Sony Pictures и самих зрителей. По данным единой системы "Кино", прошедший февраль побил антирекорд посещаемости кинозалов в России, не считая ковидный 2020-й год. Что касается Барнаула, то с начала года заведения приняли всего 260 тысяч зрителей – на четверть меньше прошлогоднего показателя. При этом кинозалы сталкиваются с ситуацией, когда "то густо, то пусто". Продюсеры больших российских проектов не хотят рисковать сборами и ставят несколько конкурентных премьер на даты высокого спроса – праздники и каникулы, а остальные периоды по репертуару пустуют.

428 рублей в среднем за билет

Ожидаемо подорожали и билеты: на сеанс зритель из краевой столицы сейчас расходует в среднем 428 рублей. Часть барнаульцев, опрошенных радиостанцией БФМ, призналась, что предпочитает теперь платить за просмотр кино онлайн-сервисам – таким как Okko, "Иви" и "Кинопоиск". Однако из цепочки существования фильмов кинотеатры это не исключает, говорит Анастасия Семенчина.

"С онлайн-кинотеатрами дистрибьюторы и продюсеры нашли возможность не конкурировать, а сотрудничать. Чем ярче фильм прошел в кинотеатре, тем популярнее он и на онлайн-платформе. Поэтому сейчас онлайн-кинотеатры очень помогают в рекламе проектов. Ну и еще они инвестируют в производство", – уверена представительница сети "Киномир".

Имея подписку на сервисах, многие жители региона все равно посещают кинозалы – в качестве досуга. В их числе игропрактик Мария Вербицкая.

"Мы обожаем фильмы и всей семьей каждый месяц едем в кинотеатр на премьеру – настолько интересные фильмы. И видно, как российский кинематограф шагнул далеко вперед. Особенно нравятся сказки, фильмы о любви, комедии", – рассказала зрительница.

Устали от сказок и хотят Голливуд

Именно сказки и семейные фильмы остаются на Алтае самыми посещаемыми из отечественных, подтвердил "Киномир". В феврале на экраны вышел бодрый байопик "Пророк" с Юрой Борисовым. В нашем регионе лента собрала 12,5 миллиона рублей, но пока не побила сборы новогоднего рекордсмена – "Волшебника Изумрудного города", достигшего показателя 37 миллионов. По мнению Анастасии Семенчиной, кризис стал толчком для роста популярности российских лент, которые начали смотреть даже самые убежденные скептики.

Что касается зарубежных фильмов, часть из них все-таки доступна алтайским зрителям – в официальном прокате или параллельном импорте через Казахстан. Сейчас это хоррор "Обезьяна" по Стивену Кингу и боевик "В потерянных землях" с Милой Йовович в одной из главных ролей. Билеты на "Капитана Америку: Новый мир" от киновселенной Marvel можно купить, но "всерую", офлайн. По мнению алтайского журналиста и киноэксперта Вячеслава Кондакова, демонстрируемый объем не в силах вернуть миллионы российских поклонников режиссеров, известных на весь мир.

"Сейчас голливудские проекты идут в российских кинотеатрах, но с большим опозданием – на несколько недель после мировой премьеры, и бесшумно, без рекламы. Например, на этой неделе мог выйти один из самых ожидаемых проектов года – "Микки 17" корейского режиссера Джун Хо Пона. Однако вместо него крутят отечественные фильмы. В результате поклонники Джун Хо Пона вынуждены искать картину либо в интернете в плохом качестве, либо ждать цифровой версии, ну или также смотреть ее нелегально", – уверен Вячеслав Кондаков.

Если Голливуд все же вернется, эксперты прогнозируют снижение инвестиций в отечественный контент. Еще одной трудностью могут стать изменившиеся российские законы: соответствуют им не все продукты иностранных мейджоров. Так что если назвать кино универсальным языком для всех стран, российские кинозалы разрушать "языковой барьер" пока не готовы.