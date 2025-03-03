Amic.ru собрал десять главных фильмов, которые покажут в российских кинотеатрах в первый месяц весны

03 марта 2025, 06:50, ИА Амител

Киллиан Мёрфи в фильме "Мелочи жизни" / Кадр из фильма, film.ru

Традиционно весна – богатое время на кинопремьеры. Вместе с природой оживает и кинопрокат, в кинотеатрах появляется больше заметных премьер. В марте у российского зрителя выбор будет большим: сказка о Царевне-лягушке, байопик о фигуристке Ирине Родниной и семейный фильм о персонаже мемов Ждуне. Выйдет и много западных новинок с голливудскими звездами: Миллой Йовович, Дэйвом Батистой, Марком Уолбергом, Киллианом Мерфи, Кристофом Вальцем, Джоном Малковичем, Памелой Андерсон, Джейсоном Стэйтемом и другими актерами. Amic.ru собрал десять главных киноновинок марта 2025 года.

"В потерянных землях" (с 6 марта)

В самом начале марта на экранах появится фэнтези "В потерянных землях" режиссера Пола У.С. Андерсона (серия фильмов "Обитель зла", "Смертельная битва").

Это экранизация одноименного фантастического рассказа писателя Джорджа Мартина, известного по книжному циклу "Песнь льда и пламени". Действие ленты происходит в мире, где цивилизация погибла, а в мир вернулись магия и монстры. По сюжету фильма, ведьма Серая Элис и бродяга по имени Бойс отправляются в путь через призрачную пустошь. Им предстоит найти источник силы, который может обращать человека в зверя. А по пятам за ними следует безжалостная армия крестоносцев.

Главные роли в фильме исполнили Милла Йовович ("Пятый элемент", "Обитель зла") и Дэйв Батиста ("Дюна", "Бегущий по лезвию 2049").

Возрастной рейтинг – 18+. Оценок на агрегаторах у ленты пока нет.

"Царевна-лягушка" (с 6 марта)

С детьми можно будет сходить на новую киносказку "Царевна-лягушка".

Ее действие происходит в нашем времени. В пруду городского парка живет лягушка, которая любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она видит мультфильм, в котором лягушка ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Лягушка решает сама отправиться на поиски стрелы, но вместо нее ловит мяч для гольфа и становится человеком.

В ленте сыграли Валентина Ляпина ("Бременские музыканты", "Молодой человек"), Никита Кологривый ("По щучьему велению", "Слово пацана. Кровь на асфальте"), Роман Курцын ("Огонь", "Гуляй, Вася") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 6+. Оценки на агрегаторах у ленты пока нет.

"Роднина" (с 6 марта)

Любители спортивных драм смогут посмотреть фильм об известной фигуристке Ирине Родниной под названием "Роднина".

Картина расскажет историю спортсменки с самого детства, когда она только нашла свое призвание. Зрители увидят, как Роднина шла к победам, преодолела тяжелую болезнь, измену, конфликт с тренером, нашла настоящую любовь и вернулась на лед, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.

Главную роль исполнила молодая актриса Владислава Самохина ("Первокурсницы"), компанию ей составили Евгений Ткачук ("Казнь", "Лихие"), Иван Колесников ("Движение вверх", "Тобол") и другие актеры.

Возрастной рейтинг 6+. Оценки на агрегаторах у ленты пока нет.

"Особо опасный пассажир" (с 13 марта)

На российских экранах в марте появится новый триллер Мэла Гибсона ("По соображениям совести", "Апокалипсис") с Марком Уолбергом ("Отступники", "Третий лишний") в главной роли.

По сюжету федеральный маршал Мэдолин на Аляске арестовывает финансового преступника Уинстона, имеющего связи с мафией. Мэдолин предлагает свидетельствовать против босса в обмен на свободу. Однако привезти свидетеля с Аляски в Нью-Йорк оказывается непростой задачей. После взлета Мэдолин и Уинстон попадают в ловушку. Чем все закончится, можно будет увидеть в кино.

Рейтинг у ленты средний – 5,4 балла на "Кинопоиске" и 5,3 – на IMDB. Возрастной рейтинг 18+.

"Мелочи жизни" (с 13 марта)

13 марта до российских кинотеатров, наконец, доберется драма "Мелочи жизни" с Киллианом Мерфи ("Опенгеймер", "Острые козырьки") в главной роли.

Действие фильма происходит в Ирландии в 1985 году. Накануне Рождества угольщик и отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за католическим монастырем. Он ищет справедливость, сталкивается с неодобрением семьи и бросает вызов обществу.

Оценка фильма на "Кинопоиске" – 6,5 балла из 10, а на IMDB – 6, 8 балла из 10. В кинотеатр пустят тех, кому исполнилось 16 лет.

"Киллер в отставке" (с 13 марта)

Любители комедийных боевиков могут посмотреть ленту Саймона Уэста ("Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Воздушная тюрьма") под названием "Киллер в отставке".

Лента расскажет историю отставного киллера Дэнни Долински, который все еще уверен в себе. Ему дают новое задание, и на этот раз Дэнни должен помочь юному убийце Вильборгу, который, кроме цели, убивает случайных прохожих. Пара убийц должна устранить лидера конкурирующего преступного синдиката. Но вскоре миссия оказывается ловушкой: конкуренты планируют их ликвидировать. Теперь они должны объединиться, чтобы выжить.

В фильме сыграли Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный"), Люси Лью ("Убить Билла", "Счастливое число Слевина") и другие актеры.

Оценки у ленты очень средние: 5,6 балла на "Кинопоиске" и 5,2 – на IMDB.

"Опус" (с 13 марта)

Не обойдется в марте и без ужастиков – одним из них будет хоррор от студии A24 "Опус", в котором сыграл Джон Малкович ("Империя солнца", "Новый папа").

По сюжету, молодую журналистку приглашают в поместье легендарного поп-исполнителя, который 30 лет назад пропал при загадочных обстоятельствах. Однако вскоре девушка понимает, что оказалась пешкой в его коварном плане.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На агрегаторах ее пока не оценили.

"Ждун" (с 20 марта)

20 марта выйдет российский фильм о подзабытом персонаже мемов – Ждуне. По сюжету ленты, корабль Ждуна терпит крушение во время метеоритного дождя и падает в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун подает сигнал бедствия, однако ему нужно ждать прибытия помощи пять световых лет. Ждуну помогает мальчик Никита и вся семья Семеновых. Они решают отремонтировать корабль пришельца и помочь ему вернуться домой. Тем временем местный аферист-бизнесмен намерен завладеть инопланетными технологиями.

Главные роли в фильме исполнили Виктор Хориняк (франшиза "Последний богатырь", "Кухня"), Юлия Александрова ("Слово пацара. Кровь на асфальте", "Горько"), Никита Тарасов ("Мастер и Маргарита", "Кухня") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 6+. На "Кинопоиске" и IMDB её пока не оценили.

"Шоугерл" (с 20 марта)

20 марта в прокат выйдет американская драма "Шоугерл", которую сняла внучка известного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы – Джиа Коппола ("Семь лиц Джейн").

Действие фильма происходит в Лас-Вегасе. По сюжету, легендарное шоу танцовщиц закрывается, а бывшая звезда выступлений и икона гламура Шелли пытается начать новую жизнь. Получится ли это у нее, можно будет увидеть в кино.

В фильме снялись Памела Андерсон ("Спасатели Малибу", "Очень страшное кино 3"), Дэйв Батиста ("Дюна", "Бегущий по лезвию 2049"), Джейми Ли Кертис ("Достать ножи", "Все, везде и сразу") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На "Кинопоиске" у фильма 6,2 балла из 10, а на IMDB – 6,6 балла из 10.

"Мастер" (с 27 марта)

Любители боевиков в конце марта смогут сходить на фильм "Мастер", который снял режиссер Дэвид Эйр ("Ярость", "Отряд самоубийц").

Главную роль в фильме исполнил Джейсон Стэйтем ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш"). Он сыграл бывшего морпеха Левона Кейда, который трудится рабочим на стройке. Однажды дочь директора стройки похищают неизвестные, и он просит Левона помочь. Он сбрасывает маску и показывает, на что способен.

Компанию Стэйтему составили Джейсон Флеминг ("Карты, деньги, два ствола", "Загадочная история Бенджамина Баттона"), Майкл Пенья ("Марсианин", "Ярость"), Дэвид Харбор ("Гран Туризмо", "Очень странные дела") и другие актеры.

Увидеть, как Джейсон Стэйтем в очередной раз сокращает население Земли, можно будет тем, кому уже исполнилось 18 лет. На агрегаторах ленту пока не оценили.

Что выйдет в "сером" прокате?

В марте по "серому" прокату в Росси должен, наконец, появиться фильм студии "Марвел" под названием "Капитан Америка: Дивный новый мир". В нем рассказывается история нового, темнокожего Капитана Америка, которым стал бывший "Сокол" Сэм Уилсон.

Кроме того, в марте в кинотеатрах может появиться новая "Белоснежка", которая выйдет в США 21 марта и станет киноадаптацией мультфильма 1937 года "Белоснежка и семь гномов", снятого по одноименной сказке Братьев Гримм.