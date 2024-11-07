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Байден и Харрис признали победу Трампа на выборах президента США

Действующий глава Белого дома пообещал "гладкую передачу власти"

07 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Камала Харрис поздравила по телефону Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на ее советника, который пожелал остаться анонимным.

Также с поздравлениями позвонил и пока действующий президент Джо Байден, который пообещал "гладкую передачу власти". 

Тем самым оба политика признали победу республиканца Трампа.

Накануне Трамп выступил перед сторонниками. Он подтвердил свою победу, назвав себя "47-м президентом США".  По его мнению, аналогов этому триумфу в американской истории нет.

США Политика
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Комментарии 9

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Гость

07:38:14 07-11-2024

А у нас когда выборы ?

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Гость

07:48:37 07-11-2024

Гость (07:38:14 07-11-2024) А у нас когда выборы ?... Фактически вчера были

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Гость

07:55:12 07-11-2024

Гость (07:38:14 07-11-2024) А у нас когда выборы ?... После того как.

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Гость

07:47:33 07-11-2024

Байден и Харрис признали победу Трампа --- неожиданно. Походу вынес их в одну калитку

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Гость

10:01:19 07-11-2024

Гость (07:47:33 07-11-2024) Байден и Харрис признали победу Трампа --- неожиданно. Поход... Но них еще есть время опротестовать итоги.

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Гость

10:46:37 07-11-2024

Гость (10:01:19 07-11-2024) Но них еще есть время опротестовать итоги.... Так уже признали, нельзя опротестовать свое признание

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Гость

08:04:04 07-11-2024

наркоман зе уже поздравил его

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Гость

09:02:48 07-11-2024

Гость (08:04:04 07-11-2024) наркоман зе уже поздравил его... Для них переобуться, как ни о чем. Макрон еще до окончания подсчета голосов уже поздравил. Может даже придет время когда Макрон увидит нациков на Украине

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Musik

10:52:09 07-11-2024

Ну и набухаются же...

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