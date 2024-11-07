Байден и Харрис признали победу Трампа на выборах президента США

Действующий глава Белого дома пообещал "гладкую передачу власти"

07 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Камала Харрис поздравила по телефону Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на ее советника, который пожелал остаться анонимным.

Также с поздравлениями позвонил и пока действующий президент Джо Байден, который пообещал "гладкую передачу власти".

Тем самым оба политика признали победу республиканца Трампа.

Накануне Трамп выступил перед сторонниками. Он подтвердил свою победу, назвав себя "47-м президентом США". По его мнению, аналогов этому триумфу в американской истории нет.