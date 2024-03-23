Baza: спецслужбы разыскивают седан, на котором якобы скрылись нападавшие на "Крокус"
Сейчас по Подмосковью выставлено большое количество постов
23 марта 2024, 03:05, ИА Амител
По информации Telegram-канала Baza, спецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться нападавшие на "Крокус Сити Холл". В машине могут находиться несколько вооруженных мужчин в зеленых камуфляжных костюмах.
Сейчас по Подмосковью выставлено большое количество постов.
Тем временем пресс-служба Росгвардии заявила, что спецподразделения ведомства ведут поиск преступников и проводят эвакуацию граждан из здания. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что пятеро вооруженных мужчин вошли в здание "Крокус Сити Холла" и открыли стрельбу по людям внутри. По данным ФСБ, погибших не менее 40, более 100 пострадавших.
В самом здании прогремело несколько взрывов, начался пожар, который охватил больше половины крыши. Пожарные занимаются тушением. В здании работают силовики и медики.
05:11:20 23-03-2024
Дали уйти что-ли?
06:34:40 23-03-2024
Сволочи. Твари. Мрази.