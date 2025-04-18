В России перед посевной подскочили цены на дизельное топливо
Такое происходит постоянно последние пять лет
18 апреля 2025, 09:30, ИА Амител
Цены на дизельное топливо в преддверии посевной пошли вверх. Как пишет портал "Алтайский крестьянин", несмотря на существенное мировое снижение нефтяных котировок, в России стоимость ГСМ в период ажиотажного спроса традиционно повышается. За две недели солярка подорожала на 6% – с 67 до 71 рубля за литр. И это не предел, уверены эксперты топливного рынка. В ближайшее время дизельное топливо продолжит расти в цене, заявила генеральный директор нефтяной компании "Возрождение" Анна Титова в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
"Мониторинг цен за последние минимум пять лет показывает неизменное повышение накануне посевной. Есть логистика, есть и инфляция, выше которой цены на топливо, как правило, не повышаются. За чем следит государство? Мы ожидаем повышения цен в пределах инфляции 9–10%. Возможно, сезонность добавит 1,5−2% в ближайшие пять месяцев вплоть до окончания уборочной кампании. Но ажиотажного роста цен, скорее, не будет, поскольку Минэнерго прогнозируют в этом году в России профицит топливного рынка", – пояснила она.
Титова добавляет, что российский нефтяной рынок зависит от мирового, но отмечает, что, помимо котировок, на цены влияют и внутренние факторы. Один из них – традиция ежегодного повышения цен в сезон повышенного спроса.
Ранее amic.ru писал, что цены на бензин в Алтайском крае подскочили за год более чем на 10%.
10:05:57 18-04-2025
Как врагов-народа, со всей проллетарской ненавистью, этих провокаторов...
В трудную для страны годину наживаться на россиянах...
Изю Сечина уже Боженька наказал, дак нет.
10:11:26 18-04-2025
Коллективный запад не дремлет, пакостит как может
10:30:19 18-04-2025
Так-то это можно рассматривать, как предательство
12:44:25 18-04-2025
Главное, что бы после посевной не стали цены опускать на топливо. Зачем нарушать традицию.
12:46:15 18-04-2025
Гость (10:30:19 18-04-2025) Так-то это можно рассматривать, как предательство... Вы не правы, предатели это Пугачева, Халкин, Серебряков... А патриотов обзывать обидными словами нехорошо.
10:31:06 18-04-2025
неудивительно, это со времен кооператоров под коркой зашито.
10:31:09 18-04-2025
- "Мы ожидаем повышения цен в пределах инфляции 9–10%. Возможно, сезонность добавит 1,5−2% в ближайшие пять месяцев вплоть до окончания уборочной кампании"====== Барыги не дремлют, знают что бедный крестьянин смирится....
10:34:03 18-04-2025
Надо Трампу пожаловаться - зря мы за него голосовали что ли?
11:00:52 18-04-2025
Ну сколько можно?
11:38:51 18-04-2025
А чего там с рапсовым маслом, от которого радостно и перспективно пучили глаза некоторое время назад?
16:07:16 18-04-2025
Армия тоже много соляры потребляет. Повышение цен можно рассматривать как диверсию. Армия будет за счет бюджета покупать. А бюджет это наши налоги и печатный станок. Вот и опять разгон инфляции.
06:12:40 19-04-2025
Уже всем понятно что это враги народа. Вопрос в другом, когда мы прекратим это издевательстао?
08:55:36 19-04-2025
Юрий (06:12:40 19-04-2025) Уже всем понятно что это враги народа. Вопрос в другом, когд... Никогда.
10:02:11 19-04-2025
Гость (08:55:36 19-04-2025) Никогда....
Народу же нравится! Все же хорошо! Самая лучшая!
09:38:45 19-04-2025
Юрий (06:12:40 19-04-2025) Уже всем понятно что это враги народа. Вопрос в другом, когд... Когда прекратится это издевательство? Прекратится тогда, когда народ перестанет быть рабом своих "слуг".
14:12:38 19-04-2025
Находить виновных "менеджеров" и расстреливать чертей как предателей и диверсантов в военное время!
16:55:41 19-04-2025
пора прекращать эксперимент согласно статьи 9 конституции, хватит наигрались в частных добытчиков ископаемых, но и отдавать отрасль в госруки тоже нельзя, но точно не в те руки , которые сейчас занимаются, типа, новака, сечина их под зад коленкой