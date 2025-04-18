НОВОСТИЭкономика

В России перед посевной подскочили цены на дизельное топливо

Такое происходит постоянно последние пять лет

18 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com
Фото: engin akyurt / unsplash.com

Цены на дизельное топливо в преддверии посевной пошли вверх. Как пишет портал "Алтайский крестьянин", несмотря на существенное мировое снижение нефтяных котировок, в России стоимость ГСМ в период ажиотажного спроса традиционно повышается. За две недели солярка подорожала на 6% – с 67 до 71 рубля за литр. И это не предел, уверены эксперты топливного рынка. В ближайшее время дизельное топливо продолжит расти в цене, заявила генеральный директор нефтяной компании "Возрождение" Анна Титова в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"Мониторинг цен за последние минимум пять лет показывает неизменное повышение накануне посевной. Есть логистика, есть и инфляция, выше которой цены на топливо, как правило, не повышаются. За чем следит государство? Мы ожидаем повышения цен в пределах инфляции 9–10%. Возможно, сезонность добавит 1,5−2% в ближайшие пять месяцев вплоть до окончания уборочной кампании. Но ажиотажного роста цен, скорее, не будет, поскольку Минэнерго прогнозируют в этом году в России профицит топливного рынка", – пояснила она.

Титова добавляет, что российский нефтяной рынок зависит от мирового, но отмечает, что, помимо котировок, на цены влияют и внутренние факторы. Один из них – традиция ежегодного повышения цен в сезон повышенного спроса.

Ранее amic.ru писал, что цены на бензин в Алтайском крае подскочили за год более чем на 10%.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Статистика цены Топливо Бизнес FM Барнаул
Читайте также в сюжете: Business FM Барнаул

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

10:05:57 18-04-2025

Как врагов-народа, со всей проллетарской ненавистью, этих провокаторов...
В трудную для страны годину наживаться на россиянах...
Изю Сечина уже Боженька наказал, дак нет.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:26 18-04-2025

Коллективный запад не дремлет, пакостит как может

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:19 18-04-2025

Так-то это можно рассматривать, как предательство

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:25 18-04-2025

Главное, что бы после посевной не стали цены опускать на топливо. Зачем нарушать традицию.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:15 18-04-2025

Гость (10:30:19 18-04-2025) Так-то это можно рассматривать, как предательство... Вы не правы, предатели это Пугачева, Халкин, Серебряков... А патриотов обзывать обидными словами нехорошо.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:06 18-04-2025

неудивительно, это со времен кооператоров под коркой зашито.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:09 18-04-2025

- "Мы ожидаем повышения цен в пределах инфляции 9–10%. Возможно, сезонность добавит 1,5−2% в ближайшие пять месяцев вплоть до окончания уборочной кампании"====== Барыги не дремлют, знают что бедный крестьянин смирится....

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:03 18-04-2025

Надо Трампу пожаловаться - зря мы за него голосовали что ли?

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

11:00:52 18-04-2025

Ну сколько можно?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:51 18-04-2025

А чего там с рапсовым маслом, от которого радостно и перспективно пучили глаза некоторое время назад?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:16 18-04-2025

Армия тоже много соляры потребляет. Повышение цен можно рассматривать как диверсию. Армия будет за счет бюджета покупать. А бюджет это наши налоги и печатный станок. Вот и опять разгон инфляции.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

06:12:40 19-04-2025

Уже всем понятно что это враги народа. Вопрос в другом, когда мы прекратим это издевательстао?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:55:36 19-04-2025

Юрий (06:12:40 19-04-2025) Уже всем понятно что это враги народа. Вопрос в другом, когд... Никогда.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:11 19-04-2025

Гость (08:55:36 19-04-2025) Никогда....
Народу же нравится! Все же хорошо! Самая лучшая!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:45 19-04-2025

Юрий (06:12:40 19-04-2025) Уже всем понятно что это враги народа. Вопрос в другом, когд... Когда прекратится это издевательство? Прекратится тогда, когда народ перестанет быть рабом своих "слуг".

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:38 19-04-2025

Находить виновных "менеджеров" и расстреливать чертей как предателей и диверсантов в военное время!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
полиграф шариков

16:55:41 19-04-2025

пора прекращать эксперимент согласно статьи 9 конституции, хватит наигрались в частных добытчиков ископаемых, но и отдавать отрасль в госруки тоже нельзя, но точно не в те руки , которые сейчас занимаются, типа, новака, сечина их под зад коленкой

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров