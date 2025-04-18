Такое происходит постоянно последние пять лет

18 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com

Цены на дизельное топливо в преддверии посевной пошли вверх. Как пишет портал "Алтайский крестьянин", несмотря на существенное мировое снижение нефтяных котировок, в России стоимость ГСМ в период ажиотажного спроса традиционно повышается. За две недели солярка подорожала на 6% – с 67 до 71 рубля за литр. И это не предел, уверены эксперты топливного рынка. В ближайшее время дизельное топливо продолжит расти в цене, заявила генеральный директор нефтяной компании "Возрождение" Анна Титова в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"Мониторинг цен за последние минимум пять лет показывает неизменное повышение накануне посевной. Есть логистика, есть и инфляция, выше которой цены на топливо, как правило, не повышаются. За чем следит государство? Мы ожидаем повышения цен в пределах инфляции 9–10%. Возможно, сезонность добавит 1,5−2% в ближайшие пять месяцев вплоть до окончания уборочной кампании. Но ажиотажного роста цен, скорее, не будет, поскольку Минэнерго прогнозируют в этом году в России профицит топливного рынка", – пояснила она.

Титова добавляет, что российский нефтяной рынок зависит от мирового, но отмечает, что, помимо котировок, на цены влияют и внутренние факторы. Один из них – традиция ежегодного повышения цен в сезон повышенного спроса.

Ранее amic.ru писал, что цены на бензин в Алтайском крае подскочили за год более чем на 10%.