Бензин в Алтайском крае оказался одновременно дешевым и недоступным
Регион попал в конец рейтинга по доступности бензина, однако вошел в тройку лидеров по его дешевизне
10 февраля 2025, 19:00, ИА Амител
Средняя цена на бензин АИ-92 в Алтайском крае в 2024 году составила 52,21 рубля за литр, что является третьим показателем по дешевизне в России. При этом за год топливо подорожало на 8,5%, пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные исследования.
Несмотря на низкую стоимость топлива, в рейтинге регионов по его доступности Алтайский край занимает лишь 69-е место – на среднюю зарплату местные жители могут приобрести 873 литра бензина.
В Республике Алтай этот показатель выше – 954 литра при цене 54,32 рубля за литр, что позволило региону занять 54-ю строчку.
Дешевле всего бензин продается в Челябинской (51,63 рубля) и Курганской (51,64 рубля) областях.
Наиболее доступно топливо в Москве, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров. В конце рейтинга оказались регионы Северного Кавказа.
20:01:17 10-02-2025
Эх, хорошо живем! Даже самый дешевый в стране продукт не можем себе позволить. А если еще считать не мифическую среднюю зарплату, а реальную - то, пожалуй, и вовсе за границы рейтинга доступности улетим - с громадным минусом. Но продолжаем удивляться, что все, кто хоть чуть-чуть в силах, делают отсюда ноги - и врать, что все у нас хорошо.
20:38:44 10-02-2025
Одновременно дешевый и недоступный. Это как бы в квадрате говорит о уровне жизни и том, в какой дыре находятся жители Алтайского края
21:48:44 10-02-2025
На Роснефти 1 февраля 92-й бензин стоил 52,7 за литр. 2 февраля стал стоить 53 рубля. Со вчерашнего дня уже 53,2. Т.е. за 9 дней + 50 копеек...
22:22:41 10-02-2025
А доллар и евро подешевели, почему 🤔 цены на всё растут? 🤔
19:53:49 13-02-2025
Гость (22:22:41 10-02-2025) А доллар и евро подешевели, почему 🤔 цены на всё растут? 🤔... У нас всё стабильно (сказал ВВП)