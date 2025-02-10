Бензин в Алтайском крае оказался одновременно дешевым и недоступным

Регион попал в конец рейтинга по доступности бензина, однако вошел в тройку лидеров по его дешевизне

10 февраля 2025, 19:00, ИА Амител

Заправка автомобиля / Фото: pxhere.com

Средняя цена на бензин АИ-92 в Алтайском крае в 2024 году составила 52,21 рубля за литр, что является третьим показателем по дешевизне в России. При этом за год топливо подорожало на 8,5%, пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные исследования.

Несмотря на низкую стоимость топлива, в рейтинге регионов по его доступности Алтайский край занимает лишь 69-е место – на среднюю зарплату местные жители могут приобрести 873 литра бензина.

В Республике Алтай этот показатель выше – 954 литра при цене 54,32 рубля за литр, что позволило региону занять 54-ю строчку.

Дешевле всего бензин продается в Челябинской (51,63 рубля) и Курганской (51,64 рубля) областях.

Наиболее доступно топливо в Москве, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров. В конце рейтинга оказались регионы Северного Кавказа.