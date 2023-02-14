"Бегали с парнем от его дамы". Барнаульцы о худших свиданиях, которые хочется забыть

Неуместные рассказы о бывших, лихая погоня и жуткие угрозы – всем этим можно "насладиться" прямо на свидании

14 февраля 2023, 06:15, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

В День святого Валентина всем правит любовь. Влюблённые парочки предаются романтике, делают друг другу сюрпризы и дарят подарки. А вот те, кто ещё не встретил свою половинку, часто чувствуют себя обделёнными.

Некоторые из них считают неплохой идеей прямо в День всех влюблённых сходить на свидание: вдруг именно 14 февраля повезёт встретить "того самого" человека.

Но свидания далеко не всегда проходят как в кино. Барнаульцы рассказали amic.ru о самых странных, нелепых и даже страшных свиданиях, которые им хотелось бы забыть навсегда.

"Весь вечер ругал бывшую и в итоге вернулся к ней"

Ксения, 22 года

– Моё самое странное свидание было после знакомства через приложение. Один парень показался интересным, довольно долго с ним переписывались. Лишь однажды он упомянул, что не так давно расстался.

В итоге он пригласил меня на свидание в кафе. Беседа складывалась довольно интересно, если бы не одно "но": он постоянно рассказывал о своих прежних отношениях и о своей бывшей. Даже не рассказывал, а просто жаловался. На то, как его не ценили, не уважали и всячески унижали.

Уже и поужинали, и прогулялись, а он не унимался. Увлечённо поливал грязью свою бывшую и возмущался, как так жестоко можно обращаться с человеком (то есть с ним).

В общем, когда мне это наскучило, я предложила расходиться по домам. Тут он резко переключился, насыпал мне гору комплиментов и чуть ли не в любви признался. Сказал, что обязательно хочет увидеться ещё.

Я такое "свидание" сочла довольно странным. Зачем мне было весь вечер слушать о его прежних отношениях?

Но самое интересное было на следующий день. Этот парень написал, что решил вернуться к своей бывшей. И добавил: "Прости. Я, наверное, козёл". Насчёт козла не знаю, но вернуться к человеку, которого ты ещё вчера поливал грязью, – странно.

Я, кстати, после этого случая решила вообще приложениями не пользоваться. Так нервы целее.

"Она была актрисою"

Антон, 24 года

– Моё самое странное свидание было с девушкой, которая училась на актрису. То, что она та ещё актриса, я понял быстро.

Мы пришли в кафе, сели общаться. Девушка оказалось гиперэмоциональной. Мне показалось даже, что она специально это делает. Она практически орала на всё заведение, активно размахивала руками и даже била по столу. В общем, всячески пыталась продемонстрировать свои актёрские таланты.

Мне было очень неловко за неё перед остальными посетителями. А потом у неё зазвонил телефон. Она взяла трубку и где-то минут десять при мне разговаривала. По разговору я понял, что это либо её бойфренд, либо парень, с которым у неё свободные отношения.

В общем, он предложил забрать её и увезти к себе. А девушка: "Да без проблем, сейчас закончу только со знакомым". Ещё предложила мне, чтобы они с этим парнем меня домой довезли. Естественно, я отказался от этого щедрого предложения, встал и ушёл.

Больше эту девушку никогда не видел, да и не очень хотелось. А она ещё несколько раз писала мне. Спрашивала, почему я так резко ушёл, и предлагала встретиться снова. В общем, с актрисами я точно больше на свидания не пойду.

"Бегали от его девушки"

Наталья, 23 года

– Моё самое плохое свидание случилось по моей же вине. Я тогда жила в селе и была очень юной. Терпеть не могла одну свою знакомую и в отместку решила позвать её парня на свидание. А он взял да и согласился.

В общем, мы поехали кататься на его машине. Причём он был со своими друзьями, которые знали о его отношениях. Уж не знаю, как он им объяснил моё появление. Но мы весело проводили время, было классно.

И вот мы едем по центральной улице, а навстречу идёт эта девочка со своей подругой. Она пристально посмотрела в салон и чётко увидела, что на пассажирском сиденье сижу я. Мы проехали мимо, а у парня сразу же зазвонил мобильник. Мне стало даже страшно. Он решил не брать трубку, и мы просто поехали искать, где укрыться.

Но уже минут через десять мы снова наткнулись на неё. Оказалось, девушка пешком нас преследовала. Мы опять попытались от неё уехать, но бесполезно. Остановились у базара, и там она нас настигла.

В итоге парню пришлось долго объясняться с девушкой, а ко мне на "разборки" пришли её подруги. В итоге как-то разобрались и разошлись. Парень с девушкой не расстался, но меня ещё не раз снова звал на свидание.

"Недорасстались"

Максим, 36 лет

– Моё самое странное свидание в итоге так и не состоялось: хватило одного начала. Познакомился с девушкой, показалась мне интересной. Договорились, что я вечером за ней заеду и мы покатаемся по городу, поболтаем.

В итоге примерно так всё и началось. Но я почти сразу заметил за собой погоню. Попытался даже оторваться, но не получилось: быстрая машина оказалась. Поникшая девушка всё это время просто сидела рядом и молчала. Пробормотала, что не знает, кто за нами едет.

Пришлось остановиться. Оказалось, что за мной гнался парень этой девушки. Хорошо, что с кулаками не полез. Спокойно с ним всё обсудили. Оказалось, что пара "недорассталась". Вернее, девушка у себя в голове решила, что рассталась, но своему парню сказать об этом забыла. Вот и покатались, называется.

Так что у меня совет для всех парней и девушек: если очень хочется на свидание, убедитесь, что ваши предыдущие отношения закончились.

"Ты же понимаешь, что я тебя не ради кофе позвал"

Элина, 25 лет

– О своём худшем свидании даже рассказывать страшно. Это пару лет назад было: я только рассталась и искала общения. Мне попался парень, вроде симпатичный и неглупый. Позвал кофе попить.

Поначалу всё было нормально. Заехал за мной, отвез в кофейню. Мы взяли по стаканчику и поехали кататься.

Я смотрю, а он куда-то вдаль по трассе поехал. И на все мои вопросы отвечал: "Ты же понимаешь, что мы с тобой не ради кофе сегодня встретились".

На мои просьбы остановиться он продолжал ехидно все эти пошлости говорить. В итоге у меня началась истерика: я стала кричать, бить по стеклу. Видимо, это его напугало. Он остановился и высадил меня прямо на трассе.

Так что в сторону города пришлось идти пешком. Только через 40 минут дороги у меня появилась связь и я попросила друзей меня забрать.

Вообще не знаю, чем я думала. Девушки, никогда не садитесь к незнакомым парням в машину на первом свидании. Как бы презентабельно они ни выглядели.

"Пришёл пьяный, поспал и ушёл"

Александр, 28 лет

– На моём самом нелепом свидании активно "чудил" я сам. Хотя изначально это даже не планировалось как свидание. Познакомился с симпатичной девушкой в "Тиндере", стали общаться. Через какое-то время она пожаловалась, что у неё уже пять лет как сломан стол в комнате.

Видимо, во мне проснулся тимуровец: вызвался помочь ей и всё починить. Девушка обрадовалась и сказала, что в пятницу родителей дома не будет. После работы я взял шуруповёрт, саморезы и отправился в гости. Правда, хотелось помочь человеку.

Стол я починил быстро, но оказалось, что девушка приготовила ужин и бутылку вина. Так ремонт стола перерос в романтический вечер.

Но закончился он быстро: мне написал старый друг и сообщил, что вернулся в город и немедленно хочет со мной увидеться. Я решил, что отказываться будет некрасиво. Так что я извинился, объяснил ситуацию, оделся и поехал веселиться. Девушку моё решение заметно опечалило, да и я чувствовал себя виноватым.

В итоге, когда я "навеселился", в два часа ночи что-то меня заставило вновь ей написать. Я зачем-то предложил опять приехать к ней, а она зачем-то согласилась. В итоге я добрался до неё очень пьяный. Она меня раздела и положила спать. А утром я позавтракал, поблагодарил за гостеприимство и отправился восвояси.

Со стороны это выглядело так: пришёл в гости, починил стол, уехал куда-то, напился и вернулся, чтобы хорошо выспаться. Немного странно для первого свидания, не правда ли? А с девушкой иногда переписываемся и шутим над этой историей. Но починить что-то она больше меня не просит.