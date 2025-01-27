За год топливо в стране подорожало на 9,9%

27 января 2025, 12:10, ИА Амител

Заправка в Барнауле / Фото: amic.ru

Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина для населения в 2025 году, сообщает РИА Новости.

"В России объем бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату, – 1242,6 литра", – говорится в исследовании.

Стоимость бензина АИ-95 на начало года – 60,6 руб. за литр (на 9,9% больше, чем год назад). Дизельное топливо в цене прибавило 8,7% и в начале года стоило 70,1 руб.

Напомним, в предыдущем рейтинге, который составлялся в январе 2025 года, Россия также оказалась на 15-м месте в рейтинге стран Европы по доступности бензина для населения. Тогда на среднюю зарплату можно было приобрести 1164,7 литра.

Первое место в рейтинге занял Люксембург, где жители на среднюю зарплату могут купить 2731,4 литра бензина, который стоит 158 рублей.

На последнем, 32-м месте находится Молдавия, где население может позволить себе лишь 521,3 литра бензина, стоимость которого составляет 130 рублей.

По дешевизне бензина Россия на втором месте (60,6 руб.), меньше – только в Казахстане (50,4). Самое дорогое топливо в Дании (213 рублей).

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края на зарплату могут покупать еще больше бензина, чем год назад.