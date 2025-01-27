Бензин в России оказался одним из самых дешевых среди стран Европы. Сколько можно купить?
За год топливо в стране подорожало на 9,9%
27 января 2025, 12:10, ИА Амител
Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина для населения в 2025 году, сообщает РИА Новости.
"В России объем бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату, – 1242,6 литра", – говорится в исследовании.
Стоимость бензина АИ-95 на начало года – 60,6 руб. за литр (на 9,9% больше, чем год назад). Дизельное топливо в цене прибавило 8,7% и в начале года стоило 70,1 руб.
Напомним, в предыдущем рейтинге, который составлялся в январе 2025 года, Россия также оказалась на 15-м месте в рейтинге стран Европы по доступности бензина для населения. Тогда на среднюю зарплату можно было приобрести 1164,7 литра.
Первое место в рейтинге занял Люксембург, где жители на среднюю зарплату могут купить 2731,4 литра бензина, который стоит 158 рублей.
На последнем, 32-м месте находится Молдавия, где население может позволить себе лишь 521,3 литра бензина, стоимость которого составляет 130 рублей.
По дешевизне бензина Россия на втором месте (60,6 руб.), меньше – только в Казахстане (50,4). Самое дорогое топливо в Дании (213 рублей).
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края на зарплату могут покупать еще больше бензина, чем год назад.
12:17:24 27-01-2025
Загнивают они там потихонечку .
Германию в прошлом году обогнали, в этом должны Японию, если я не ошибаюсь
12:32:08 27-01-2025
Гость (12:17:24 27-01-2025) Загнивают они там потихонечку .Германию в прошлом году о...
Вроде ошибаетесь. Японию тоже в прошлом году обогнали
12:25:17 27-01-2025
в европке-то и зарплатки другие.
не считайте сколько бензина можно купить, считайте сколько денег после бензина на жили-были остается.
а кроме бензина есть коммуналочка, продуктики, одеться и обуться.
если есть дети, то это все минимум на два нужно умножать.
12:37:28 27-01-2025
Гость (12:25:17 27-01-2025) в европке-то и зарплатки другие.не считайте сколько бенз...
Всё верно. Только считать нужно наоборот. Сколько останется на бензин после расходов на продукты, коммуналку, необходимых и обязательных бытовых расходов... И окажется что бензин это роскошь, от которой нужно отказаться
13:17:35 27-01-2025
Гость (12:25:17 27-01-2025) в европке-то и зарплатки другие.не считайте сколько бенз... Там расходы большие.
Читал человека, уехавшего в США. Зарабатывает под $4000 в месяц. Но после выплаты налогов, оплаты аренды жилья, авто, страховок, коммунальных, связи и интернета и других обязательных платежей и покушать остается свободными около $200-300 в месяц. Говорит, не дай Бог что-то случится со здоровьем и банкрот. Ну о детях даже не думает, пока что даже близко не вытягивает. А так да, $4000 отсюда кажутся большими деньгами. Только считать надо сколько свободными остаются.
12:40:54 27-01-2025
на 15-м месте --- продавцы нефти могут купить меньше, чем покупатели нефти, ну стыдновато же, хотя бы место 5-е бы
13:10:03 27-01-2025
сколько в АК шахт где добывают бензин?
13:53:41 27-01-2025
Musik (13:10:03 27-01-2025) сколько в АК шахт где добывают бензин?... в АК --- а АК в какой стране?
14:39:56 27-01-2025
Гость (13:53:41 27-01-2025) в АК --- а АК в какой стране?... в нашей.
16:43:38 27-01-2025
Musik (13:10:03 27-01-2025) сколько в АК шахт где добывают бензин?... Под каждой заправкой есть шахта, считайте сами.
14:36:26 27-01-2025
Однобокое и поверхностное сравнение. Цена топлива в Европе обусловлена тем что там отличная система общественного транспорта. Тебе не надо каждый день пользоваться автомобилем. Значительные часть стоимости топлива идет на развитие транспортной инфраструктуры а не в карманы питерским корешам.
14:43:32 27-01-2025
А зарплаты одними из самых низких в Европе...
15:32:05 27-01-2025
Самая лукавая цифра в данном расчете средняя зарплата (ЗП). По данным Росстата средняя номинальная зарплата в России за 3-й квартал 2024 года без вычета обязательных налогов и сборов 83 890,6 руб.
Вопрос, какой процент работающего населения страны получает такую зарплату? Из расчета средней ЗП нужно исключать олигархов в законе. В ЕС нет такого расслоения по уровню ЗП как в РФ.
16:40:41 27-01-2025
А в скольких странах Европы добыча нефти является основой бюджета ?
23:07:48 27-01-2025
я покупаю оптом на карту 100-300 литров, по 30 рублей, тк я давно уже клиент. и суммируется время пользования, а потом я просто с карты лью и всё...., очень выгодно, советую! Особенно когда путешествуешь по рф бенз везде по одной цене будет, если с карты
18:16:36 28-01-2025
Гость (23:07:48 27-01-2025) я покупаю оптом на карту 100-300 литров, по 30 рублей, тк я ... это что за карта? Раньше было такое на гпн, тоже брал 1000л и расходовал в течении года.
12:10:42 28-01-2025
А давайте прикинем имеющуюся стоимость и ту, которая должна быть при вменяемой налоговой системе и высокой конкуренции производителей.