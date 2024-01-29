Сколько бензина на зарплату можно купить в России и других странах и по какой цене
Россия показала один из самых больших ростов стоимости бензина за год среди стран
29 января 2024, 14:16, ИА Амител
Россия оказалась на 15-м месте в рейтинге стран Европы по доступности бензина для жителей, сообщает РИА Новости.
В России на среднюю зарплату можно приобрести 1164,7 литра бензина.
"Цена на бензин АИ-95 на начало 2024 года – 55,2 рубля, по сравнению с началом 2023 года цена на бензин выросла на 7,4%. Цена на дизельное топливо на начало 2024 года – 64,5 рубля, по сравнению с началом 2023 года цена на дизель выросла на 9,8%", – говорится в исследовании.
Самое большое количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут приобрести жители Люксембурга – 2680,6 литра бензина. На втором месте – Великобритания (2017,6). Стоит отметить, что в этих странах за год стоимость топлива снизилась на 0,7% и 6,8% соответственно.
Наименьшее количество литров бензина могут себе позволить жители Молдовы – 456,7. При этом цена на топливо там тоже снизилась – на 3,2%.
Максимальное снижение стоимости бензина за год произошло в Венгрии – на 14,9%.
Россия показала один из самых больших ростов стоимости бензина за год – пятое место в рейтинге (7,4%). На первом месте Казахстан – плюс 19,8%.
14:20:38 29-01-2024
Почему у нас бенз дорожает, а в Европе которая его не делает дешевеет???
15:24:51 29-01-2024
Гость (14:20:38 29-01-2024) Почему у нас бенз дорожает, а в Европе которая его не делает... И "гений - парадоксов друг")))
17:04:42 29-01-2024
Гость (14:20:38 29-01-2024) Почему у нас бенз дорожает, а в Европе которая его не делает... Потому что европа нищает и чтоб как то сводить концы с концами там вынуждены снижать цены или держать их ниже минимума и продавать топливо ниже его сибестоимости. А в России доходы граждан растут. Соответственно и растут цены. Так сказал предводитель команчей.
18:31:35 29-01-2024
Гость (17:04:42 29-01-2024) Потому что европа нищает и чтоб как то сводить концы с конца... только за Предводителя команчей - плюсанул...
20:00:27 29-01-2024
Гость (17:04:42 29-01-2024) Потому что европа нищает и чтоб как то сводить концы с конца... тупее бреда не где не слышал,капиталист в убыток себе будет чем то торговать,господя,это каким надо быть идиотом чтоб такое сочинить
17:40:03 29-01-2024
Гость (14:20:38 29-01-2024) Почему у нас бенз дорожает, а в Европе которая его не делает... Потому что "наши" олигархи им нашу нефть отправляют и деньги за эту нефть в их банки переводят...!!!
14:24:29 29-01-2024
Французы бунтуют из-за цен на бензин.
14:56:35 29-01-2024
Если умножить количество бензина 1164,7 на цену 55,2, то получаем "среднюю" зарплату в сумме 64291,77. Это в России такая средняя зарплата? Смешно. Причем,это имеется ввиду чистая зарплата.
15:31:03 29-01-2024
Оксана (14:56:35 29-01-2024) Если умножить количество бензина 1164,7 на цену 55,2, то пол... Она и есть такая средняя, только 70% за чертой бедности.
14:59:03 29-01-2024
Везде дешевеет, а в России доражает, картина маслом.)
15:05:07 29-01-2024
А вы дальше смотрите и слушайте, как Европа загибается.
15:10:08 29-01-2024
Где это бензин по 55 руб? 47.90 такая цена в Барнауле
15:54:17 29-01-2024
Татьяна (15:10:08 29-01-2024) Где это бензин по 55 руб? 47.90 такая цена в Барнауле... Аи-95 на Газпромнефть 50.20 руб. Не надо занижать стоимость.
00:51:49 30-01-2024
Татьяна (15:10:08 29-01-2024) Где это бензин по 55 руб? 47.90 такая цена в Барнауле... Ленинградская обл. 55,70. Удивляет?
15:51:38 29-01-2024
Ну вы и счетоводы... Только почему-то я ни разу не слышала, чтобы наши водители с целью экономии по очереди ездили на работу, подсаживая соседей. А там это сплошь и рядом. Так кто беднее? Надо смотреть не на зарплату, а на то количество денег, которое остается после уплаты всех обязательных платежей. Разнылись, блин. Нищие все такие, аж морды трескаются...
17:18:16 29-01-2024
Гость (15:51:38 29-01-2024) Ну вы и счетоводы... Только почему-то я ни разу не слышала, ... Экономия бывает не от бедности, а от рациональности.
17:21:37 29-01-2024
Гость (15:51:38 29-01-2024) Ну вы и счетоводы... Только почему-то я ни разу не слышала, ... Там просто люди очень экономные живут, у них не принято шиковать, это менталитет у них такой, экономят на всем на чем можно сэкономить.
17:06:00 29-01-2024
Вот прямо сейчас в Бруклине заправка возле парка цена 1,1 доллар.
17:33:45 29-01-2024
Радует то, что все это было при старом президенте. А сейчас пройдут выборы, будет у нас новый президент, и заживем!
17:37:59 29-01-2024
Не, ну если бы у нас в России была своя нефть!? Мы бы любой Люксембург и Англию за пояс заткнули!..
17:58:35 29-01-2024
Что бы выйти на первое место , бензин пи зарплате в 64000 р. Должен стоить 24 рубля
18:11:05 29-01-2024
Да! Дерут с трудящихся!!?
05:34:46 30-01-2024
Татьяна (15:10:08 29-01-2024) Где это бензин по 55 руб? 47.90 такая цена в Барнауле... В Чите 56.60-92 с ноября месяца и не падает