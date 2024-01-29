Сколько бензина на зарплату можно купить в России и других странах и по какой цене

Россия показала один из самых больших ростов стоимости бензина за год среди стран

29 января 2024, 14:16, ИА Амител

Автозаправочная станция / Фото: unsplash.com

Россия оказалась на 15-м месте в рейтинге стран Европы по доступности бензина для жителей, сообщает РИА Новости.

В России на среднюю зарплату можно приобрести 1164,7 литра бензина.

"Цена на бензин АИ-95 на начало 2024 года – 55,2 рубля, по сравнению с началом 2023 года цена на бензин выросла на 7,4%. Цена на дизельное топливо на начало 2024 года – 64,5 рубля, по сравнению с началом 2023 года цена на дизель выросла на 9,8%", – говорится в исследовании.

Самое большое количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут приобрести жители Люксембурга – 2680,6 литра бензина. На втором месте – Великобритания (2017,6). Стоит отметить, что в этих странах за год стоимость топлива снизилась на 0,7% и 6,8% соответственно.

Наименьшее количество литров бензина могут себе позволить жители Молдовы – 456,7. При этом цена на топливо там тоже снизилась – на 3,2%.

Максимальное снижение стоимости бензина за год произошло в Венгрии – на 14,9%.

Россия показала один из самых больших ростов стоимости бензина за год – пятое место в рейтинге (7,4%). На первом месте Казахстан – плюс 19,8%.