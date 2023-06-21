Что известно о падении беспилотников в Новой Москве и Подмосковье 21 июня?
В Минобороны РФ заявили, что летательные аппараты были сбиты
21 июня 2023, 14:14, ИА Амител
Фото: страница губернатора Андрея Воробьева во "ВКонтакте"
21 июня стало известно о падении сразу нескольких дронов в Новой Москве и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российское Минобороны. В военном ведомстве рассказали, что это была именно атака, которую удалось отбить.
Все, что известно о нападении беспилотников на Новую Москву и Подмосковье, – в материале amic.ru.
1
Что произошло?
О падении беспилотников в Новой Москве и Подмосковье стало известно ранним утром 21 июня. Сначала об этом сообщили СМИ и Telegram-каналы, а затем информацию подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 05:30 и 05:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных", – написал он в своем Telegram-канале.Еще один дрон, по данным СМИ, взорвался в небе над Новой Москвой.
2
Сколько беспилотников упало в Москве и Подмосковье 21 июня?
На данный момент известно о трех беспилотниках, которые упали в Новой Москве и Подмосковье.
3
Где упали беспилотники?
По словам Воробьева, в Подмосковье оба беспилотника рухнули в Наро-Фоминском городском округе, в поселке Калининец.
Что касается инцидента в Новой Москве, то там дрон взорвался близ деревни Лукино, в районе реки Пахра.
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Почему в Новой Москве и Подмосковье упали дроны?
Как сообщили в Минобороны РФ, все три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Другими словами, их уничтожили на подлете.
"Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение", – говорится в заявлении ведомства.
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Кто запустил эти беспилотники?
Из сообщения Минобороны следует, что беспилотники на территорию Новой Москвы и Подмосковья запустила украинская сторона.
"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области", – пояснили в военном ведомстве.
6
Есть ли пострадавшие в результате нападения беспилотников 21 июня?
По словам Воробьева, никаких разрушений и пострадавших в результате падений нет. При этом все осколки уже обнаружили. Территория, где произошли инциденты, оцеплены, спецслужбы ведут расследование.
Читайте также в сюжете: Атака беспилотников на Москву
14:23:16 21-06-2023
А Москву то за что ???
14:36:35 21-06-2023
Хорошо,что красные линии проходят далеко от Алтайского края!!!
15:52:13 21-06-2023
Гость (14:36:35 21-06-2023) Хорошо,что красные линии проходят далеко от Алтайского края!... зато рядом Китай, Монголия и Казахстан
14:38:26 21-06-2023
Долой GPS,да здравствует ГЛОНАСС.
14:55:23 21-06-2023
Пора начать понемногу сбивать спутники наведения GPS,так как их используют для убийства россиян.
15:14:29 21-06-2023
Гость (14:55:23 21-06-2023) Пора начать понемногу сбивать спутники наведения GPS,так как... Начинай
15:24:14 21-06-2023
Гость (15:14:29 21-06-2023) Начинай... Сейчас,сейча-а-с...
15:32:19 21-06-2023
Гость (14:38:26 21-06-2023) Долой GPS,да здравствует ГЛОНАСС.... удивитесь, но и ГЛОНАСС, и китайская BeiDou, и европейская «Галилео» — все спутниковые системы навигации работают на плюс-минус одинаковом диапазоне частот. Поэтому подавляя GPS, подавляют вообще всю навигационную связь. А про GPS все пишут нарицательно — это сродни памперсам и ксероксам.
15:33:51 21-06-2023
Пока "гнездо" не разорить, так птички будут летать.
15:51:19 21-06-2023
Гость (15:33:51 21-06-2023) Пока "гнездо" не разорить, так птички будут летать.... Дак уже второй год раззоряют... Из серии-"Доктор я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой, а мне всё хуже и хуже "
16:20:07 21-06-2023
Гость (15:51:19 21-06-2023) Дак уже второй год раззоряют... Из серии-"Доктор я пью медиц... Да пока еще не разоряли, пока только "птенцов" перемалывают.
20:32:30 21-06-2023
Почему до настоящего времени они еще летают над нашей территорией куда им захочется???Сколько можно позорится ????? Или у нас чем хуже тем лучше??????