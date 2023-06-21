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Что известно о падении беспилотников в Новой Москве и Подмосковье 21 июня?

В Минобороны РФ заявили, что летательные аппараты были сбиты

21 июня 2023, 14:14, ИА Амител

Фото: страница губернатора Андрея Воробьева во "ВКонтакте"
Фото: страница губернатора Андрея Воробьева во "ВКонтакте"

21 июня стало известно о падении сразу нескольких дронов в Новой Москве и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российское Минобороны. В военном ведомстве рассказали, что это была именно атака, которую удалось отбить.

Все, что известно о нападении беспилотников на Новую Москву и Подмосковье, – в материале amic.ru.

1

Что произошло?

О падении беспилотников в Новой Москве и Подмосковье стало известно ранним утром 21 июня. Сначала об этом сообщили СМИ и Telegram-каналы, а затем информацию подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 05:30 и 05:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных", – написал он в своем Telegram-канале.Еще один дрон, по данным СМИ, взорвался в небе над Новой Москвой.
2

Сколько беспилотников упало в Москве и Подмосковье 21 июня?

На данный момент известно о трех беспилотниках, которые упали в Новой Москве и Подмосковье.
3

Где упали беспилотники?

По словам Воробьева, в Подмосковье оба беспилотника рухнули в Наро-Фоминском городском округе, в поселке Калининец.
Что касается инцидента в Новой Москве, то там дрон взорвался близ деревни Лукино, в районе реки Пахра.
4

Почему в Новой Москве и Подмосковье упали дроны?

Как сообщили в Минобороны РФ, все три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Другими словами, их уничтожили на подлете.
"Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение", – говорится в заявлении ведомства.
5

Кто запустил эти беспилотники?

Из сообщения Минобороны следует, что беспилотники на территорию Новой Москвы и Подмосковья запустила украинская сторона.
"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области", – пояснили в военном ведомстве.
6

Есть ли пострадавшие в результате нападения беспилотников 21 июня?

По словам Воробьева, никаких разрушений и пострадавших в результате падений нет. При этом все осколки уже обнаружили. Территория, где произошли инциденты, оцеплены, спецслужбы ведут расследование.
Фото: unsplash.com

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Комментарии 12

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Гость

14:23:16 21-06-2023

А Москву то за что ???

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Гость

14:36:35 21-06-2023

Хорошо,что красные линии проходят далеко от Алтайского края!!!

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Гость

15:52:13 21-06-2023

Гость (14:36:35 21-06-2023) Хорошо,что красные линии проходят далеко от Алтайского края!... зато рядом Китай, Монголия и Казахстан

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Гость

14:38:26 21-06-2023

Долой GPS,да здравствует ГЛОНАСС.

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Гость

14:55:23 21-06-2023

Пора начать понемногу сбивать спутники наведения GPS,так как их используют для убийства россиян.

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Гость

15:14:29 21-06-2023

Гость (14:55:23 21-06-2023) Пора начать понемногу сбивать спутники наведения GPS,так как... Начинай

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Гость

15:24:14 21-06-2023

Гость (15:14:29 21-06-2023) Начинай... Сейчас,сейча-а-с...

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Гость

15:32:19 21-06-2023

Гость (14:38:26 21-06-2023) Долой GPS,да здравствует ГЛОНАСС.... удивитесь, но и ГЛОНАСС, и китайская BeiDou, и европейская «Галилео» — все спутниковые системы навигации работают на плюс-минус одинаковом диапазоне частот. Поэтому подавляя GPS, подавляют вообще всю навигационную связь. А про GPS все пишут нарицательно — это сродни памперсам и ксероксам.

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Гость

15:33:51 21-06-2023

Пока "гнездо" не разорить, так птички будут летать.

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Гость

15:51:19 21-06-2023

Гость (15:33:51 21-06-2023) Пока "гнездо" не разорить, так птички будут летать.... Дак уже второй год раззоряют... Из серии-"Доктор я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой, а мне всё хуже и хуже "

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Гость

16:20:07 21-06-2023

Гость (15:51:19 21-06-2023) Дак уже второй год раззоряют... Из серии-"Доктор я пью медиц... Да пока еще не разоряли, пока только "птенцов" перемалывают.

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Гость

20:32:30 21-06-2023

Почему до настоящего времени они еще летают над нашей территорией куда им захочется???Сколько можно позорится ????? Или у нас чем хуже тем лучше??????

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