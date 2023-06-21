Что известно о падении беспилотников в Новой Москве и Подмосковье 21 июня?

В Минобороны РФ заявили, что летательные аппараты были сбиты

21 июня 2023, 14:14, ИА Амител

Фото: страница губернатора Андрея Воробьева во "ВКонтакте"

21 июня стало известно о падении сразу нескольких дронов в Новой Москве и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российское Минобороны. В военном ведомстве рассказали, что это была именно атака, которую удалось отбить.

Все, что известно о нападении беспилотников на Новую Москву и Подмосковье, – в материале amic.ru.

1 Что произошло? О падении беспилотников в Новой Москве и Подмосковье стало известно ранним утром 21 июня. Сначала об этом сообщили СМИ и Telegram-каналы, а затем информацию подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 05:30 и 05:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных", – написал он в своем Telegram-канале. Еще один дрон, по данным СМИ, взорвался в небе над Новой Москвой.

2 Сколько беспилотников упало в Москве и Подмосковье 21 июня? На данный момент известно о трех беспилотниках, которые упали в Новой Москве и Подмосковье.

3 Где упали беспилотники? По словам Воробьева, в Подмосковье оба беспилотника рухнули в Наро-Фоминском городском округе, в поселке Калининец. Что касается инцидента в Новой Москве, то там дрон взорвался близ деревни Лукино, в районе реки Пахра.

4 Почему в Новой Москве и Подмосковье упали дроны? Как сообщили в Минобороны РФ, все три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Другими словами, их уничтожили на подлете. "Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение", – говорится в заявлении ведомства.

5 Кто запустил эти беспилотники? Из сообщения Минобороны следует, что беспилотники на территорию Новой Москвы и Подмосковья запустила украинская сторона. "Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области", – пояснили в военном ведомстве.