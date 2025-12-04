НОВОСТИПроисшествия

"Чуть не вылетели окна". Беспилотники ВСУ атаковали город Орел и Невинномысск

Официальной информации о возможных последствиях или повреждениях нет

04 декабря 2025, 07:35, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на 4 декабря в Орле была объявлена воздушная тревога. По данным Shot, над городом в течение примерно 30 минут слышны были мощные взрывы – очевидцы сообщали о семи-десяти хлопках в северной и центральной частях. По предварительным данным, системы ПВО отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов.

Местные жители рассказывают, что от взрывов "чуть не вылетели окна", в небе видны были вспышки. По их словам, дроны летели на низкой высоте. Официальной информации о возможных последствиях или повреждениях пока не поступало.

Параллельно о работе систем ПВО и взрывах в небе сообщали жители Невинномысска в Ставропольском крае. Там также слышны были сирены воздушной опасности и, по данным очевидцев, не менее шести громких хлопков. 

Avatar Picture
Гость

08:58:25 04-12-2025

А переговорщики всё титьки мнут

Avatar Picture
Гость

09:47:53 04-12-2025

Гость (08:58:25 04-12-2025) А переговорщики всё титьки мнут ...
Это же не Москва и не Валдай

Avatar Picture
Гость

10:01:21 04-12-2025

Как же безответственно относятся все к нападениям на нашу Родину.
В СССР места запуска вражеских БПЛА уже были застеклены и светились по ночам от радиации.
Немыслимое дело - Украина наносит удары по России уже почти четыре года.

Avatar Picture
Гость

12:06:48 04-12-2025

Гость (10:01:21 04-12-2025) Как же безответственно относятся все к нападениям на нашу Ро... Кто виноват ?

