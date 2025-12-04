"Чуть не вылетели окна". Беспилотники ВСУ атаковали город Орел и Невинномысск

Официальной информации о возможных последствиях или повреждениях нет

04 декабря 2025, 07:35, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на 4 декабря в Орле была объявлена воздушная тревога. По данным Shot, над городом в течение примерно 30 минут слышны были мощные взрывы – очевидцы сообщали о семи-десяти хлопках в северной и центральной частях. По предварительным данным, системы ПВО отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов.

Местные жители рассказывают, что от взрывов "чуть не вылетели окна", в небе видны были вспышки. По их словам, дроны летели на низкой высоте. Официальной информации о возможных последствиях или повреждениях пока не поступало.

Параллельно о работе систем ПВО и взрывах в небе сообщали жители Невинномысска в Ставропольском крае. Там также слышны были сирены воздушной опасности и, по данным очевидцев, не менее шести громких хлопков.