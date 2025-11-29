Удары по НПЗ и общежитиям. Что известно об атаках БПЛА в Краснодаре и Таганроге?

Из-за ударов беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае начался крупный пожар

29 ноября 2025, 13:05, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Северском районе Краснодарского края БПЛА атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, что привело к возгоранию.

Оперативный штаб региона сообщил в своем Telegram-канале, что частично повреждено техническое оснащение завода, но резервуары остались нетронутыми. Огонь охватил территорию около 100 квадратных метров.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Сотрудники завода эвакуированы в безопасное место.

В Таганроге в результате атаки дронов повреждения получили многоквартирный дом и общежитие профессионального училища, а также произошло полное уничтожение частного дома огнем. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале 29 ноября.

Кроме того, один из сбитых беспилотников упал на Петровской улице, расположенной в центре города. Для нейтрализации взрывного заряда, находящегося в дроне, на место прибыли специалисты-взрывотехники. В целях обеспечения безопасности жителей проводится эвакуация из близлежащих зданий.

Помимо Таганрога, системы ПВО успешно отразили атаки БПЛА в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах Ростовской области.

Подчеркивается, что в результате данных инцидентов никто не пострадал. В настоящее время соответствующие органы продолжают сбор и уточнение информации.