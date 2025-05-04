Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет

04 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Ростовской области не менее пяти взрывов прогремели над городом Каменским-Шахтинским. По предварительным данным, регион атакуют беспилотники ВСУ. Об этом сообщает Shot.

Со слов местных жителей, в небе над городом видны вспышки и слышны звуки взрывов. По воздушным целям работает система ПВО. Очевидцы утверждают, что в небе также слышен звук мотора.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним, 2 мая силы противовоздушной обороны и морской флот отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ на Севастополь в 2025 году. На подлете к городу было уничтожено более 50 беспилотников, а также несколько морских дронов в акватории.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.