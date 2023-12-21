Без аварий. В СГК рассказали, как Барнаул пережил морозы и готовится к новым

А также о проведенной в 2023 году работе по улучшению системы теплоснабжения и планах на 2024-й

21 декабря 2023, 15:45, Александра Черданцева

Игорь Лузанов / Фото: пресс-служба СГК

Вложения в теплосетевой комплекс Барнаула, которые Сибирская генерирующая компания проводит с 2020 года, позволили существенно модернизировать сети и объекты генерации. Каждую зиму все это хозяйство проходит проверку лучше и лучше. Морозы, которые накрыли Алтайский край в середине декабря, не привели к серьезным авариям. Что сделает компания, чтобы закрепить и улучшить ситуацию в городе – журналистам на пресс-конференции 21 декабря рассказали директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов и директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс.

Как пережили морозы

Алтайский край только-только отпустили сильные морозы. Серьезных аварий удалось избежать, оперативная обстановка удовлетворительная, сказал Игорь Лузанов.

"Морозы были экстремальные и длительные, 11 дней. Теплоисточники работали на максимальных нагрузках. Аварийных отключений не было. Отмечались некоторые дефекты на оборудовании, что вызывало временное снижение параметров, но устраняли в течение суток. Более длительные ремонты отложили до потепления", – добавил Лузанов.

При этом в компании не скрывают: в морозные дни получали много обращений от жителей. И не на все удавалось отвечать оперативно из-за ограниченного ресурса кол-центра. Сейчас в СГК проводят работу над ошибками: к следующим холодам выделят на звонки и сообщения людей больше сотрудников.

Впрочем, анализ обращений показал: понижение температуры в жилье некоторых потребителей не связано с генерацией или сетями. Тепло доходило до дома нужной температуры даже в мороз. Но часть жилых зданий оказались не готовы к погодному стрессу: либо было вмешательство во внутридомовые сети, либо использование пластиковых труб вместо металлических, либо другая неправильная подготовка или эксплуатация разводки.

"Обращения были даже из новых домов. Казалось бы, трубы – кипяток, не прикоснуться. Причина бывает, например, в окнах, которые тоже требуют своевременного обслуживания, банально – где-то подтянуть, отрегулировать", – пояснил Игорь Лузанов.

Сейчас на смену уверенно минусовой температуре идет резкое потепление. Но уже в начале января в регион вернутся морозы.

"Все ресурсы готовы, и топливные, и технические, и человеческие. Нормативный запас топлива и материалов даже выше необходимого", – заверил Лузанов.

Ситуация стабильная благодаря серьезным вложениям в теплосетевой комплекс Барнаула и активной модернизации сетей и котельного оборудования в последние несколько лет.

Конференция СГК / Фото: пресс-служба СГК

Какие работы провели в 2023 году

В текущем году СГК вложила в ремонтную и инвестиционную программы в Алтайском крае 8,5 млрд рублей. Деньги пошли на обновление сетей и генерации в трех городах присутствия компании: Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Всего в 2023-м компания обновила почти 45 км теплосетей. 36,8 км из них – в краевой столице. В Барнауле в рамках программы капремонтов и инвестпрограмм работы шли на 36 участках. Например, на улицах Молодежной, Попова, Брестской, Партизанской, проспекте Ленина, Павловском тракте и других территориях.

Обновления традиционно проводили и на генерации. На ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в этом году отремонтировали 58 единиц основного оборудования, в том числе почти 90 тонн поверхностей нагрева.

Велись работы и на котельных, которых в городе осталось 32. В 2023 году СГК обновила оборудование на двух газовых теплоисточниках. Еще пять старых и дымящих угольных котельных перевели на газ. Такая модернизация существенно сокращает негативное влияние на экологию. В 2020-м выбросы в атмосферу составляли 1,4 тыс. тонн, работы только текущего года уменьшат этот показатель на 360 тонн. Модернизация продолжится и в следующие два года.

Часть инвестиций на экологическую программу направляется каждый год. Законодательных требований к объему и чистоте выбросов с каждым годом становится все больше, добавил Лузанов.

По программе опережающих инвестиций за 2022 и 2023 год заменено 34 км критически изношенных тепловых сетей из 59 км, требующих приоритетной перекладки. Таким образом, СГК поменяла около 58% наиболее критичных аварийных участков тепловых сетей.

Что важно, снизилось время устранения повреждения (то есть периода, когда потребители не получают ресурс в должном объеме. – Прим. ред.). Если в 2020 году было 128 случаев, с устранением более шести часов, то в 2023 году – 94 (сокращение на 22%. – Прим. ред.). Тренд задан, и он будет сохраняться", – отметил Игорь Лузанов.

Сокращается и количество потребителей, попавших под отключение: с 230 тысяч в 2020-м до 180 тысяч в 2023-м. То есть минус 12%.

Александр Гросс / Фото: пресс-служба СГК

Какие работы проведут в 2024-м

В следующем году в Алтайском крае ремонта ждут 58 единиц оборудования на ТЭЦ: котлоагрегаты, турбоагрегаты, турбогенераторы. Заменят 182 тонны поверхностей нагрева котлов. Только на это ремонтное направление выделят 2,85 млрд рублей (+17% к 2023 году).

Еще 4,68 млрд рублей вложат в модернизацию объектов генерации. В планах начать обновление системы удаления золошлаковых отходов на барнаульской ТЭЦ-2 и продолжить реконструкцию турбоагрегата на этом же теплоисточнике.

Что же касается сетей, то в Барнауле заменят 5,9 км по инвестиционной программе. Это меньше, чем в последние три года, поскольку завершается основной инвестцикл, стартовавший в 2019 году, пояснил Игорь Лузанов.

И при этом объем вложений в систему теплоснабжения Барнаула не сокращается, добавил директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс.

"Объем финансирования сохранится на уровне этого года. Плановые вложения в ремонтную и инвестиционную программы составит 3,5 млрд рублей. И большая часть ­– 2,9 млрд, это как раз инвестиции. Будем больше строить, вкладывать в центральные тепловые пункты", – сказал Гросс.

Так, в 2024 году плановый объем перекладок тепловых сетей в городе составит 25,5 км сетей, в том числе в рамках текущего ремонта – 18 км. Крупные участки, где пройдут работы, – улицы Папанинцев, Северо-Западная, пересечение Ленина – Партизанская и Красноармейский – Песчаная. А еще в городе построят 11 км тепловых сетей, чтобы подключить 34 дома новой застройки. Подобные работы в 2023-м проводили на улице Партизанской и Промышленной.